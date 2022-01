https://mundo.sputniknews.com/20220130/montana-tradicion-sosiego-el-camino-de-santiago-de-una-region-espanola-contra-la-despoblacion--1120677265.html

Montaña, tradición, sosiego: el 'Camino de Santiago' de una región española contra la despoblación

Montaña, tradición, sosiego: el 'Camino de Santiago' de una región española contra la despoblación

La Comunidad Valenciana une 24 localidades en un trayecto que ha denominado la Ruta 99, emulando a la mítica estadounidense, para promover el turismo en zonas... 30.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-30T11:00+0000

2022-01-30T11:00+0000

2022-01-30T11:00+0000

españa

🎭 arte y cultura

castellón

valencia

alicante

turismo sostenible

vida rural

despoblación

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/18/1120681719_0:74:1287:798_1920x0_80_0_0_47b1c32f968800ba277d9fdf5e8052a9.jpg

Los pueblos, dice Marga Ferrer, no son solo "el cementerio de los abuelos". Para esta fotógrafa tienen unas costumbres y una cultura propia nada desdeñable. Ya lo sabía ella, que nació y se crio en uno de estos espacios al norte de la isla de Ibiza, pero lo ha ratificado en un trabajo que ve la luz estos días: Ferrer se ha encargado de inmortalizar estampas cotidianas y "humanas" de las 24 localidades de la Comunidad Valenciana con menos de 100 habitantes. Todas conforman la llamada Ruta 99, un recorrido por Castellón, Valencia y Alicante que pretende hilvanar estas tres provincias gracias a una iniciativa contra la despoblación.El proyecto, que lleva un par de años en proceso, se acaba de presentar como un modo de visitar estos municipios y de tumbar el mantra de "la España Vacía". Según cuentan a Sputnik desde la organización, la idea parte de dos premisas. Una de ellas era sensibilizar al resto de los residentes de la Comunidad Autónoma de que existen estos lugares. En principio, el plan era tener una imagen de grupo en la plaza del pueblo y poner cara a los vecinos que mantienen con vida el territorio. Se añadió un sello propio y un circuito que completar como si se tratara de un "Camino de Santiago valenciano"."Queríamos jugar con el concepto de la Ruta 66 de Estados Unidos, que va por el interior, y hacer un sello propio, con una credencial y un recorrido para cuñar en bares o tiendas", apuntan, "siendo parte de una estrategia de mejora de servicios". Jeannette Segarra, directora general de la Agenda Valenciana Antidespoblamiento, añade que es una de las propuestas para darles a conocer y reseñar que "no están vacíos, sino que hay menos gente". "Yendo a los pueblos te pierdes entre paisajes increíbles y conoces a gente especial", incide Marga Ferrer, que recuerda a cada persona que retrató y destaca el entorno. "Son postales. Se ve el paisaje mediterráneo con su fauna y flora. A mí me pilló con los almendros en flor", describe. De manera improvisada, la fotógrafa fue sacando a los vecinos en diferentes quehaceres, desde el sesteo al sol hasta la jornada pausada detrás de una barra de bar, que en estos lares ejerce de ágora: "Se ve cómo es más fácil la conciliación laboral, y no hay soledad en las personas mayores. Encima, se alimentan bien y no hay contaminación", admira la fotógrafa, que con las imágenes hará una exposición itinerante por estas 24 localidades, titulada La mirada interior.Matet, Pavías, Fuente de la Reina, Castell de Cabres, Carrícola y otras tantas engrosan la lista, distribuida por comarcas de esta comunidad española. Una web institucional detalla cada etapa, con recomendaciones culinarias, su patrimonio histórico o las rutas para hacer senderismo. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, apuntó en la presentación que la Ruta 99 se incluye en la agenda 20-30 Avant contra la despoblación y que "hará visible que los pueblos del interior de la Comunidad no están vacíos sino llenos de vida, de valores y de oportunidades"."Contribuirá a cambiar el relato derrotista sobre estas poblaciones hacia un relato positivo", explicó Puig, destacando que aún hay 180 municipios de la Comunidad Valenciana en riesgo de despoblación y que, en la provincia de Castellón, el 60% de estos municipios no llegan a los 200 habitantes. Eso empuja a que en un futuro se agreguen a una "Ruta 99 Plus", abierta a incorporaciones, y que las puedan visitar los miembros del club de "amigos" de esta iniciativa, animada en su anuncio promocional por una canción del grupo Bajoqueta Rock que pone ritmo y sugerencias a los enclaves del periplo.Uno de ellos es Sacanet, el municipio de Castellón donde gobierna Miguel Gámiz. "Tengo 83 años y si termino la legislatura en 2023, cumplo dos décadas en el cargo", advierte a Sputnik. Dice el responsable que la despoblación viene de tiempo atrás y que esto les parece un buen impulso. "Nos lo hemos tomado con entusiasmo", alega, reflexionando sobre cómo han variado las costumbres. "Aquí siempre ha sido la huerta, pero ahora ya se han jubilado", coincide Javier Navarro, de Benillup. En este pueblo alicantino están "encantados" por la ruta y quieren que se propague."Intentamos que con el teletrabajo se reactive y que, con esto, si alguien ha heredado una casa, le pueda dar un uso turístico", señala Navarro a Sputnik. Coincide Fernando Barrachina, de Torralba del Pinar, en Castellón. Pueblo con dos bares y una determinación fuerte por ser sostenible, según su regidor, aporta además "la generosidad de sus habitantes". "Yo siempre digo una cosa y es que la gente de la ciudad no sabe cómo es el silencio de aquí. Es un silencio acompañado, con pájaros, ramas... No sé cómo explicarlo. Y eso para mí es muy importante", expresa Barrachina, que ve interesante la Ruta 99: "Es algo más. Y todo suma", resume.

castellón

valencia

alicante

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Alberto García Palomo https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/109034/73/1090347342_0:0:900:900_100x100_80_0_0_3a8c87d003fdbb4e405551dd05090a91.jpg

Alberto García Palomo https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/109034/73/1090347342_0:0:900:900_100x100_80_0_0_3a8c87d003fdbb4e405551dd05090a91.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alberto García Palomo https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/109034/73/1090347342_0:0:900:900_100x100_80_0_0_3a8c87d003fdbb4e405551dd05090a91.jpg

🎭 arte y cultura, castellón, valencia, alicante, turismo sostenible, vida rural, despoblación, фото