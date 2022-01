https://mundo.sputniknews.com/20220130/las-planeadas-sanciones-antirrusas-de-eeuu-amenazan-al-sistema-financiero-mundial-1120927688.html

Las planeadas sanciones antirrusas de EEUU amenazan al sistema financiero mundial

Las planeadas sanciones antirrusas de EEUU amenazan al sistema financiero mundial

Un análisis financiero ha advertido que la puesta en marcha de los planes de EEUU para imponer sanciones económicas contra Rusia, en caso de que la situación... 30.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-30T12:29+0000

2022-01-30T12:29+0000

2022-01-30T12:30+0000

economía

rusia

europa

política

eeuu

ucrania

otan

sanciones

the new york times

📈 mercados y finanzas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108452/66/1084526636_0:164:3057:1883_1920x0_80_0_0_7950853f661008c00531dbc1f9de82c2.jpg

Varios analistas han explicado a The New York Times que nunca antes se había producido una situación en la que un país hubiera impuesto restricciones de tal magnitud a una economía tan grande como la rusa.En su opinión, es una amenaza para las economías de los países desarrollados, especialmente en Europa, y desestabilizaría el sistema financiero mundial. Los expertos creen que en este escenario Rusia está prácticamente obligada a tomar represalias, lo que provocará un deterioro aún mayor de la situación.EEUU es consciente de lo que las sanciones antirrusas podrían provocar, por eso, según algunos funcionarios citados por NYT, por ahora la Administración Biden no planea apuntar a la enorme industria de exportación de petróleo y gas de Rusia, ya que hacerlo podría hacer subir los precios de la gasolina para los estadounidenses que ya están lidiando con la inflación y crear un cisma con los países europeos.Las tensiones en torno a Ucrania se fueron agravando por la acumulación de tropas rusas cerca de la frontera ucraniana que Occidente interpreta como supuestos preparativos para una posible invasión. En varias ocasiones Rusia rechazó esas sospechas, defiende el derecho a mover fuerzas a su discreción dentro del territorio nacional y denunció que la OTAN busca pretextos para desplazar más equipamiento militar cerca de las fronteras rusas.El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, aseguró el 28 de enero que "no habrá guerra, por lo que depende de Rusia", además dejó claro que Moscú tampoco permitirá que sus intereses se pisoteen y sean ignorados.A finales de 2021, el Ministerio de Exteriores de Rusia publicó una propuesta de acuerdo para EEUU y la OTAN sobre las garantías de seguridad en Europa en las que, en particular, insta a Washington a renunciar recíprocamente al despliegue de armas nucleares fuera del territorio nacional y repatriar las ya emplazadas.

https://mundo.sputniknews.com/20220125/la-ue-frena-el-ardor-guerrero-de-eeuu-y-la-otan-en-ucrania-1120712870.html

eeuu

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusia, europa, política, eeuu, ucrania, otan, sanciones, the new york times, 📈 mercados y finanzas