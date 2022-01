La Niña, detrás de la crisis energética en Europa

https://mundo.sputniknews.com/20220130/la-nina-detras-de-la-crisis-energetica-en-europa-1120933218.html

Todo el sur de Europa, Turquía e Israel se están recuperando de unas nevadas sin precedentes. ¿Por qué de repente hace tanto frío en las regiones del sur, cómo... 30.01.2022, Sputnik Mundo

Mirando el paisaje cubierto de nieve al otro lado de la ventana, muchos europeos se preguntan: ¿dónde está el calentamiento global? ¿Por qué hace tanto frío en Europa ahora? ¿Por qué Argentina y Uruguay sufren los azotes del calor?El hecho es que toda esta situación ya ha ocurrido antes. En 2009, La Niña fue muy fuerte. Se trata de un fenómeno natural, cuando en las latitudes bajas del Océano Pacífico una vez cada una docena de años, los vientos y las corrientes cambian de dirección, lo que aumenta bruscamente el ascenso de las aguas frías del océano (originalmente +4) desde las profundidades hasta la superficie (originalmente +20 y más). Como resultado, la superficie del mar en una amplia zona se enfría entre 3 y 5 °C. Por lo tanto, la atmósfera de la Tierra también se enfría seriamente durante los años de La Niña. Como hace más frío en las latitudes más bajas, el transporte de calor hacia las latitudes más altas del mundo se está debilitando.En invierno, esto significa que las masas de aire frío del norte están menos diluidas por los ciclones cálidos y húmedos que llegan del sur.En verano, durante los años de La Niña, los ciclones procedentes del ecuador también diluyen las masas de aire de alta latitud con masas de aire más húmedas. Cuando los ciclones y la humedad están ausentes, el continente se encuentra bajo un anticiclón seco de alta presión. Si la estación cálida es seca, el calentamiento de la superficie continental no se ve frenado por la evaporación del agua del suelo: esta agua no se encuentra en ninguna parte.Como resultado, cuando en el verano de 2010 Rusia experimentó un anticiclón prolongado, la región de Moscú sufrió sequías e incendios de turba, lo que provocó un aumento catastrófico del exceso de mortalidad y la destitución del alcalde de Moscú Yuri Luzhkov quien gobernaba la capital rusa desde 1992. En 2010 la mortalidad total anual fue 18.000 personas superior a la mediana en Rusia, y casi todo ello se debió a la ola de calor anticiclónica seca.En 2010, se repitió una fuerte La Niña, fenómeno que suele producirse dos años seguidos. Como resultado, el invierno de 2010-2011 también fue duro, y no solo para Rusia: Texas tuvo una helada en febrero de 2011 y apagones por ello, apenas distinguibles de los apagones de febrero de 2021 en la misma Texas.Desde 2010-2011 hasta 2021-2022 ha pasado aproximadamente una década. La Niña se formó en el otoño boreal de 2020 y volvió en 2021. El verano de 2020 no se vio afectado en el tiempo, pero el invierno de 2020-2021, el verano siguiente y este invierno se vieron bastante afectados.¿Qué tiene esto que ver con la crisis energética en Europa?Como se puede ver arriba, el enfriamiento del aire de La Niña en las latitudes ecuatoriales reduce el presupuesto energético de los vientos: cuanto menor es el diferencial de temperatura, más débiles son. El hecho de que haya menos ciclones que lleguen desde el sur a Europa significa que debe haber menos viento en las aspas de estos aerogeneradores.Ya en septiembre de 2021, SSE, uno de los principales generadores eólicos del Reino Unido, empezó a dar la voz de alarma: de abril a septiembre, sus aerogeneradores generaron un 32% menos de energía de lo normal para esos meses. Hubo un patrón similar en el otoño boreal, y hay algo de exceso de viento allí también este invierno. Por supuesto, en 2010 —el año de la última Niña fuerte— los vientos en el Reino Unido también fueron inusualmente débiles.Cuando cae la generación eólica, la electricidad tiene que venir de algún sitio. Como los paneles solares producen tres veces menos en invierno en latitudes templadas que en verano, solo quedan las centrales térmicas. Como resultado, los precios del gas han subido a un nivel récord, y los del carbón han subido (y no solo para los británicos).

