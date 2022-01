https://mundo.sputniknews.com/20220130/espana-y-mexico-se-unen-contra-los-cazatesoros-por-el-juncal-para-evitar-un-nuevo-odyssey-1120872867.html

España y México se unen contra los cazatesoros por El Juncal para evitar un nuevo Odyssey

España y México se unen contra los cazatesoros por El Juncal para evitar un nuevo Odyssey

España y México homenajean al navío hundido en 1631 con un gigantesco cargamento de plata. El Juncal es uno de los pecios más perseguidos por los cazatesoros...

El famoso caso Odyssey demuestra que EEUU es un país en el que la justicia es lenta y zozobra cuando toca enjuiciar a cazatesoros. La aventura judicial del expolio de un barco español hundido en costas españolas por una empresa americana terminó en octubre de 2021 sin culpables. La Audiencia Provincial de Cádiz se vio obligada a archivar un caso que había prescrito.Los cazatesoros que expoliaron el pecio Nuestra Señora de las Mercedes, con un tesoro valorado en 500 millones de dólares, se libran de la justicia porque EEUU no ha respondido a los requerimientos judiciales españoles. La Audiencia Provincial de Cádiz declaró su "extrañeza, desconcierto y hasta el enfado por la insólita tramitación de la causa" por los tribunales de Estados Unidos.Pero esta complicidad con los cazatesoros no es un fenómeno nuevo. Te vamos a contar cómo nace la figura del cazatesoros. Te sorprenderá saber que llevan sumergiéndose en los océanos desde mucho antes de que existieran gafas de bucear, bombonas o submarinos.Los primeros cazatesorosNo hay fotos de los primeros cazatesoros. No porque fueran ladronzuelos submarinos que actuaban a la sombra, sino porque no existían cámaras. Los cazatesoros empezaron a actuar ya en el siglo XVI. "España fue pionera en fomentar la figura de los cazatesoros, básicamente porque era el país que más barcos perdía", cuenta a Sputnik Carlos León Amores.Los primeros cazatesoros eran marineros particulares que contaban con licencias de rescate reales llamadas 'asientos'. La Corona española creó esta figura para tratar de rescatar los cargamentos de los barcos hundidos en la Carrera de Indias. El cazatesoros corría con todos los gastos, embarcación, tripulación… pero se llevaba un porcentaje de lo que consiguiera sacar de las profundidades.La tecnología desarrollada "era puntera para la época, tenían herramientas asombrosas como campanas de bronce, que sumergían siguiendo el principio de Arquímedes, desde la misma campana iba rescatando objetos".La documentación histórica detalla otros inventos, como trajes con vejigas de cerdo infladas, conectadas mediante tubos a la superficie, desde la que se insuflaba aire con fuelles. Los bocetos de estos ingenios son más propios de un libro de Julio Verne, pero permitían en el siglo XVI y XVII un buceo de hasta 25 metros de profundidad.Entonces, los cazatesoros ya tenían un objetivo predilecto, su santo grial no era otro que un gigantesco barco español hundido en el Golfo de México por una tormenta cuando portaba uno de los mayores cargamentos de plata conocidos. El hundimiento de la Flota de Nueva España y el galeón Nuestra Señora del Juncal se convirtió en la ballena blanca que todos los cazatesoros persiguen desde 1631.Actualmente, el Archivo de Indias de Sevilla homenajea una de las mayores tragedias marinas conocidas con la exposición del Juncal. La muestra, organizada por Acción Cultural Española (AC/E) y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) cuenta con la colaboración del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México (INAH) y nos ofrece un acercamiento a la globalización marina de los siglos XVI y XVII.El mar se convirtió en una mina de plataLos escritos de Antonio de Guevara en el siglo XVI decían que "la mar es una mina a do muchos se hacen ricos, y es un cementerio a do infinitos están enterrados". La actividad comercial creció de manera espectacular y la humanidad empezó a dar forma a este concepto tan común hoy que es la globalización a través del comercio.Pero este ingente tráfico marino implicaba naufragios. Desde la llegada de los europeos a América hasta 1650 naufragaron en el Atlántico unos 500 buques españoles. Sin embargo, proporcionalmente son solo un 3%, ya que se calcula que en torno a 18.000 buques conectaron Sevilla y las Américas en ese periodo . "Los naufragios tenían que ver sobre todo con encuentros con la naturaleza, tormentas y huracanes, ese fue el motivo en un 91% de los casos", explica León Amores.El comercio con las Américas se convirtió en el suministro de combustible que movía al imperio español en Europa. Una corona insostenible que gastaba más de lo que generaba y que tenía que sufragar los gastos de la Guerra de los 30 años, un conflicto mastodóntico que no tuvo parangón hasta el estallido de la I Guerra Mundial.Las necesidades económicas de la corona obligaron a redimensionar el comercio y la actividad náutica, que pasó de ser gremial a ser una industria de Estado. La Casa de Contratación, creada por la corona española en Sevilla en 1503, es el mejor ejemplo de ello. La institución centralizaba todo lo que tenía que ver con el comercio y la navegación. Eso, como demuestran los numerosos documentos que contienen sobre los cazatesoros, integraba también al desarrollo científico y la certificación de nuevos inventos.Felipe II llegó a crear una flota exclusiva de cazatesoros, conocida como 'Escuadra de corso y buceo'. Recuperar la plata perdida en los naufragios era esencial para el Imperio español. Pero el instrumento más repetido era el "asiento".Los cazatesoros fueron responsables del rescate de una buena cantidad de dinero que fue "devuelta" de las profundidades del mar a la corona. "Solo en la segunda mitad del siglo XVII, entre 1641 y 1698, las recuperaciones directas alcanzaron la cifra de 3.100.000 ducados más 11.300.000 pesos de plata, cantidades importantísimas", informa Mª Dolores Higueras Rodríguez, vicepresidenta de la Sociedad Geográfica Española.Rescates como el de una embarcación almirante en 1698, hundida cerca de La Habana, de donde se rescató casi la totalidad del material que llevaba o la recuperación en 1622 del Nuestra Señora de Atocha son claros ejemplos de éxito gracias a los marineros españoles y, sobre todo, gracias a sus buzos indígenas que eran los que se sumergían. Pero estos éxitos no han conseguido alumbrar a El Juncal, una embarcación aún fantasmagórica e inalcanzable."Se fue hundiendo en la mar en un abrir y cerrar de ojos"El hundimiento de Nuestra Señora del Juncal en la madrugada del 1 de noviembre de 1631 sigue siendo una de las mayores tragedias marinas. De sus más de 300 tripulantes, sólo 39 lograron salvar la vida.El Juncal, escoltado por la Flota de Nueva España, llevaba a Europa la hacienda, la plata y materia prima recaudada en dos años. Partió desde Veracruz, a pesar de que nadie recomendaba ese viaje por ser época de temporales y huracanes. Sin embargo, las necesidades de la corona española, sedienta de plata para pagar sus guerras contra los poderes centroeuropeos se imponían.Los actuales cazatesoros se han valido de la documentación histórica para rastrear los océanos. Hasta el expolio de la Mercedes en el Caso Odyssey, esa documentación era accesible en el Archivo de Indias de Sevilla, que atraía a modernos piratas disfrazados de investigadores.La documentación del Archivo de Indias sorprende por minuciosa. Podemos saber qué llevaba cada embarcación y dónde se hundió con enorme exactitud. Sin embargo, tras el polémico caso Odyssey, el Archivo de Indias ha limitado el acceso a todo el patrimonio informativo.Hoy, en el Golfo de México yace un ingente cargamento de plata y otras reliquias de la época. Desde el siglo XVII el Juncal es un imán para los cazatesoros. "No me gusta hablar de tesoros, sino de patrimonio, lo que hay ahí abajo es algo más que plata, es nuestra historia y nuestra identidad, eso es mucho más valioso", explica a Sputnik María Agúndez Lería, coordinadora del Plan Nacional de Patrimonio Subacuático, del Ministerio de Cultura y Deporte.Tras los dolorosos expolios sufridos a manos de empresas privadas, el rescate y la búsqueda de El Juncal se ha convertido en una cuestión de estados: España y México. "El Juncal y resto de embarcaciones hundidas son buques de Estado", explica Agúndez, lo que implica que lo que se recupere de ellos es patrimonio de ambos países, según la Convención de la UNESCO sobre la protección del patrimonio cultural subacuático, firmada por 20 países.La recuperación es una prioridad conjunta de ambos países, "en el Juncal tenemos una cápsula del tiempo, una huella de esa primera globalización que nos unió y que es la base de nuestra identidad común. Eso es más importante que el dinero, esa es la diferencia entre tesoro y patrimonio", valora Agúndez.En estos momentos, confirman desde Cultura, los trabajos conjuntos de España y México se centran en "dos anomalías", dos manchas que emergen de las profundidades gracias a las nuevas tecnologías con la que se reanuda la búsqueda del Juncal. Podrían ser –o no– el legendario resto de la Flota de Nueva España y, si esta historia tiene final feliz –no como en las pelis de Hollywood– los cazatesoros no piratearán el barco y todo acabará en un museo.

