Detectan en la Vía Láctea un objeto nunca antes visto por los astrónomos

El objeto fue visto por primera vez por un estudiante universitario mientras realizaba su tesis de pregrado. El hallazgo llamó la atención de astrónomos... 30.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-30T13:54+0000

2022-01-30T13:54+0000

2022-01-30T13:54+0000

ciencia

espacio

tierra

vía láctea

🪐 astronomía

Un equipo de astrónomos australianos rastreó al objeto y pudo establecer que está ubicado a unos 4.000 años luz de la Tierra, es increíblemente brillante y tiene un campo magnético extremadamente fuerte.La astrofísica Natasha Hurley-Walker, quien dirigió la investigación tras el descubrimiento que hizo el estudiante, señaló que utilizando un telescopio conocido como Murchison Widefield Array se pudo calcular que el pulso del objeto se produce cada 18,18 minutos, como si se tratara de un reloj.Hurley-Walker explicó que anteriormente se habían hallado otros objetos que generan ráfagas de energía pero nunca antes se había observado en ninguno de ellos este tipo de frecuencia. Agregó que encontrar un objeto con estas características puede ser un tanto espeluznante para un astrónomo ya que no hay nada similar en el espacio que haga eso.Según publica el portal astronómico PHYS, los investigadores han barajado varias teorías para tratar de explicar la existencia de este objeto nunca antes visto llamado 'magnetar de periodo ultralargo'. Pensaron en una enana blanca, una estrella colapsada, pero su pulsar no es tan grande como la de este objeto."Por supuesto, podría ser algo en lo que nunca habíamos pensado, podría ser algún tipo de objeto completamente nuevo", señaló Hurley-Walker.Sobre la cuestión de si la potente señal de radio procedente del espacio podría haber sido enviada por alguna otra forma de vida, la astrofísica admitió que le "preocupaba que fueran extraterrestres", pero el equipo de investigación pudo observar la señal en una amplia gama de frecuencias y eso demostró que es un proceso natural y no se trata de una señal creada.Los investigadores se han propuesto buscar objetos de este tipo en todo el universo, para comprobar si se trata de un hallazgo único y raro o de una vasta población nueva que nunca se había notado antes.

