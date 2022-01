https://mundo.sputniknews.com/20220130/de-multas-a-muerte-civil-que-pasara-con-quienes-no-hagan-su-declaracion-anual-en-mexico-1120931228.html

De multas a 'muerte civil': ¿qué pasará con quienes no hagan su declaración anual en México?

Las personas físicas que están por honorarios o en régimen de actividad empresarial que no hayan alcanzado a presentar su declaración anual de impuestos hasta el 31 de mayo serán consideradas incumplidoras con el fisco y pueden ser sometidas a sanciones, al igual que aquellos que realicen el trámite en una fecha extemporánea.Las multas se dividirán en dos tipos: por no presentar la declaración anual en caso de tener que hacerla y por cada una de las obligaciones incumplidas.Según publica El Financiero, las sanciones por obligación no declarada van desde los 1.400 hasta los 17.370 pesos (monto que oscila entre poco más de 67 y 830 dólares), por cada obligación presentada fuera del plazo o por incumplir requerimientos se impone una multa entre 1.400 pesos y 34.730 pesos (entre 67 y 1.770 dólares). Por otro lado, si el contribuyente debe presentar sus declaraciones por internet y no lo hace en el plazo estipulado o no cumple con los requerimientos, la multa puede variar desde los 14.230 a los 28.490 pesos (montos que oscilan entre los 680 y 1.370 dólares).Si las multas no son pagadas en tiempo y forma, los infractores podrían exponerse a sanciones adicionales. Pero no todo concluye con las multas de dinero, en caso de retrasos o errores en la declaración anual, las personas físicas también pueden perjudicar su historial crediticio.El miembro de la Comisión Técnica de Investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM) Elio Zurita advirtió a las personas que no esperen a último momento para realizar su declaración anual de impuestos y que tampoco se confíen que el SAT tardará en darse cuenta de quiénes no lo cumplieron."Con una tecla, el SAT sabe en tiempo real quién cumplió y quién no. Por eso no hacerlo es una locura", concluyó.

