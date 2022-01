https://mundo.sputniknews.com/20220129/que-puede-hacer-un-pais-para-proteger-los-datos-personales-de-sus-ciudadanos-1120918345.html

¿Qué puede hacer un país para proteger los datos personales de sus ciudadanos?

¿Qué puede hacer un país para proteger los datos personales de sus ciudadanos?

Los ataques de ciberpiratas se han convertido en unos de los grandes peligros del mundo moderno. El robo de información personal es un miedo constante entre... 29.01.2022, Sputnik Mundo

En realidad, la filtración de datos personales no es un problema de una sola nación, sino del planeta como un todo, apunta Janne Kaunert, abogada y especialista en protección de datos, privacidad y derecho digital, en una entrevista con Sputnik.Para la especialista brasileña, todas las esferas de la sociedad —el poder público y privado, las empresas y los ciudadanos— están ante "un cruce gigantesco de información sin precedentes", lo cual supone un cambio en la manera que se ven, se tratan y se cuidan los datos personales. De ahí, surge una necesidad de crear nuevas leyes sobre el uso adecuado de esta clase de información.En la Unión Europea, por ejemplo, el avance de la tecnología resultó en el llamado Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Esta normativa, adoptada en abril de 2016 y en vigor desde mayo de 2018, "establece las normas relativas a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos personales y las normas relativas a la libre circulación de tales datos". Cualquier empresa de la UE o aquellas que tengan negocios en el bloque que manejen información personal de cualquier tipo, deben acogerse al reglamento. El no cumplimiento del RGPD prevé multas que pueden llegar a los 20 millones de euros —22,3 millones de dólares—.El RGPD estimuló a las naciones que hacen negocios con la UE a crear sus propias leyes internas similares, ya que las naciones que no presentaran el mismo nivel de protección de datos tendrían dificultades de hacer negocios con el organismo, apuntó Kaunert. En Brasil, por ejemplo, una ley de protección de datos se sancionó poco meses después de que el reglamento europeo entrara en vigor.La especialista pone de relieve, sin embargo, que existen ciertas dificultades para hacer cumplir la ley de protección de datos en su país. Esto se debe a que, debido a que es una esfera nueva de interacción humana, los ciudadanos todavía no saben exactamente cuáles son sus derechos y deberes. Sin embargo, evaluó positivamente los esfuerzos de las autoridades para la implementación de la nueva ley.No obstante, Kaunert puso de relieve que la protección de los datos personales es una cuestión que precisa ser tratada a nivel global. La especialista consideró el problema de la filtración de datos personales en las redes una cuestión de difícil control, similar a "un derrame de petróleo en el océano".La especialista sostuvo que la protección contra ciberataques es una cuestión de infraestructura que demanda inversión. Es también, según Kaunert, una cuestión cultural que demanda una concientización de la población de manera sistémica, pues los delitos cibernéticos involucran a toda la sociedad.La especialista, además, dio un consejo sobre cómo una persona puede proteger sus datos. Para almacenar esta información, se debe siempre tener una carpeta ya sea en la computadora o en algún servicio de almacenamiento por nube en donde reunirla, la cual debe ser protegida por contraseña. Mantener una versión impresa de estos datos también es una opción segura, concluyó.

