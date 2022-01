https://mundo.sputniknews.com/20220129/putin-pide-estudiar-el-pago-de-pensiones-a-ciudadanos-rusos-de-donetsk-y-lugansk-1120918930.html

Putin pide estudiar el pago de pensiones a ciudadanos rusos de Donetsk y Lugansk

Putin pide estudiar el pago de pensiones a ciudadanos rusos de Donetsk y Lugansk

MOSCÚ (Sputnik) — El presidente ruso, Vladímir Putin, ordenó al Gobierno que estudiara proporcionar a los ciudadanos rusos de las autoproclamadas repúblicas... 29.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-29T11:26+0000

2022-01-29T11:26+0000

2022-01-29T11:26+0000

internacional

rusia

vladímir putin

ucrania

donbás

pensiones

"El gobierno ruso (...) debe estudiar la posibilidad de proporcionar a los ciudadanos de Rusia que viven en los territorios de ciertas regiones de las regiones de Donetsk y Lugansk de Ucrania la posibilidad de presentar, utilizando un portal único de servicios estatales y municipales, las solicitudes para recibir pagos y beneficios sociales", dice la lista de solicitudes.Se precisa que esas personas no necesitarán contar un lugar de residencia en el territorio ruso. Desde abril de 2014, Ucrania lleva a cabo una operación contra las milicias en Donbás donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en respuesta al violento cambio de gobierno ocurrido en febrero del mismo año.Los acuerdos que fueron suscritos en Minsk en septiembre de 2014 y en febrero de 2015 sentaron las bases para una solución política al conflicto, pero no han derivado hasta ahora en el cese de la violencia.Las hostilidades han dejado hasta la fecha unos 13.000 muertos, según estimaciones de la ONU.Rusia instó reiteradamente a Ucrania y Occidente a no intentar resolver el conflicto de Donbás por medios militares y denunció que el suministro de armas a Ucrania incita a Kiev a recurrir a la fuerza.

