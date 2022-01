Los ilusionistas de la naturaleza

Problemática también es la robótica . Algunos de sus animales incorporan movimiento , por lo que es necesario diseñar un mecanismo que evite la quietud. "Ojalá tuviésemos una sección de ingeniería", dice entre risas Ricardo. La mecanización de las piezas se realiza de forma intuitiva. Sin embargo, la movilidad no se puede aplicar a toda la fauna. "Solo la empleamos en caso de que aporte algo al mensaje que si quiere dar. Si resta, no la añadimos. Hay que pensar que las aves se pueden robotizar, pero no un lobo o un ciervo. Los movimientos deben ser sencillos y agradables. No pueden quedar bruscos y poco naturales", asevera Guillermo.