La Justicia Electoral de Brasil y WhatsApp pactan medidas para combatir desinformación

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El presidente del Tribunal Superior Electoral de Brasil, Luis Roberto Barroso, y el jefe de WhatsApp, Will Cathcart, se reunieron el... 29.01.2022, Sputnik Mundo

américa latina

brasil

redes sociales

whatsapp

desinformación

aplicación de mensajería

Según el TSE, el trabajo conjunto con WhatsApp prevé "un canal de denuncias" para informar de las cuentas sospechosas de hacer disparos masivos, algo que no está permitido en la legislación electoral brasileña ni en los términos de servicio de la aplicación.Además, prevé el desarrollo de un asistente virtual (chatbot) oficial del TSE en la aplicación de mensajería que ayudará a acceder a información sobre las elecciones, como el local de votación correspondiente a cada ciudadano.WhatsApp también ofrecerá cursos formativos a los funcionarios de los Tribunales Regionales Electorales (TRE) sobre el combate a la desinformación en la plataforma y sobre los canales puestos a disposición para colaborar con las autoridades durante el periodo electoral.En la conversación entre Barroso y Cathcart, la empresa estadounidense también informó que no lanzará nuevas funciones en Brasil "que puedan impactar de forma significativa al uso de la plataforma hasta el final de las elecciones".El presidente del TSE definió la reunión como "buena y constructiva", y aseguró que aunque algún tipo de regulación estatal es inevitable lo ideal es que haya medidas concretas por parte de las propias plataformas.En los últimos días el TSE informó que está llegando a acuerdos de colaboración con WhatsApp, Facebook, Twitter e Instagram para evitar la proliferación de fake news en periodo electoral, pero lamentó la falta de coordinación con los responsables de Telegram.El TSE alega que está siendo imposible contactar con los representantes de esta plataforma, y baraja la posibilidad de prohibir o limitar su uso en Brasil si no se toman medidas contra la difusión de desinformación.

brasil

