https://mundo.sputniknews.com/20220129/exsenador-haitiano-deportado-de-eeuu-niega-vinculos-con-narcotraficantes-1120912436.html

Exsenador haitiano deportado de EEUU niega vínculos con narcotraficantes

Exsenador haitiano deportado de EEUU niega vínculos con narcotraficantes

PUERTO PRÍNCIPE (Sputnik) — El exsenador hairiano y líder del partido Pitit Dessalines (izquierda), Moïse Jean Charles, negó estar vinculado con... 29.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-29T01:29+0000

2022-01-29T01:29+0000

2022-01-29T01:29+0000

américa latina

haití

narcotráfico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/107153/63/1071536367_0:322:4272:2725_1920x0_80_0_0_8d1c111bd4d07cc164d76960bf95bf7f.jpg

"No tengo relación con narcotraficantes. Esta movida tiene como objetivo asesinar a mi personaje", dijo el popular político en la ceremonia de graduación en la universidad de Gonaïves (Artibonite) que fue transmitida a través de las redes sociales.Según el Herald, el exparlamentario visitó recientemente Venezuela y se reunió con Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de ese país, y a quien la justicia estadounidense busca por supuesto tráfico de drogas.En 2015 y 2016 el exlegislador quedó tercero en la carrera presidencial, y varias voces lo señalan como un serio contendiente de cara a las próximas elecciones generales anunciadas por el Gobierno, por su amplia popularidad en el norte del país.Jean Charles regresó deportado el 25 de enero al Aeropuerto Internacional Toussaint Louverture, y denunció ser apresado y recibir malos tratos de las autoridades migratorias."Me llevaron a un cuarto frío. Me detuvieron con las manos y los pies atados. Me pusieron un aparato en la boca sin mi consentimiento", dijo en una conferencia de prensa el 26 de enero, en la cual anunció que tomaría acciones legales contras las autoridades estadounidenses.El incidente en el aeropuerto de la ciudad estadounidense de Miami, estado de Florida (sureste), tuvo lugar a su regreso de una gira por Nigeria y Catar, a donde viajó para explorar nuevas oportunidades económicas para Haití.

https://mundo.sputniknews.com/20211125/haiti-y-el-derrumbe-del-estado-1118661405.html

haití

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

haití, narcotráfico