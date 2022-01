https://mundo.sputniknews.com/20220129/es-necesario-renovar-la-forma-de-hacer-politica-en-colombia-1120917221.html

"Es necesario renovar la forma de hacer política en Colombia"

Crece la violencia política en Colombia en los inicios del año electoral. 29.01.2022, Sputnik Mundo

A pocos meses de las elecciones presidenciales en Colombia, el politólogo y candidato a diputado por el partido del Nuevo Liberalismo, Felipe Sarmiento, dialogó con GPS Internacional para analizar las perspectivas políticas en torno a la contienda electoral en tiempos de un aumento de la violencia en el país sudamericano.Al menos 21 uniformados resultaron heridos en un ataque a dos batallones del Ejército de Colombia, uno de ellos en el departamento de Cesar y otro en Norte de Santander (ambos en el noreste), según informó la institución. En este marco, "el Gobierno de Duque ha sido un tema de desastre en la implementación del Acuerdo de Paz, ya que ataca de manera sistemática las instituciones que están consagradas para la reparación integral a las víctimas y ha puesto obstáculos a los mecanismos estipulados", indicó.Estos mecanismos han demostrado ser más eficientes que la justicia ordinaria, añadió el politólogo. Asimismo, "se está avanzando mucho en los relatos y la construcción de la memoria histórica, ante un tribunal inscripto en un mecanismo transicional", indicó. Dentro del orden jurídico hay dos organismos, el ordinario y el de justicia transicional, "que son mecanismos para procesos donde hubo violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos", sostuvo el candidato a diputado representando a los colombianos en el exterior.La izquierda busca fortalecer los mecanismos de justicia transicionalA su vez, "estos mecanismos consagran instancias formales dereivindicación, como la verdad, por lo que no son únicamente punitivos", añadió. En este marco, "nosotros estamos decididos a reponer y levantar las banderas, porque aquello que denunciaba Luis Carlos Galán en los ochentas, como la corrupción y la violencia, continúa siendo parte de la agenda cotidiana de los colombianos", aseveró. Ello no puede continuar así, "por lo que tenemos que hacer una política con la gente", concluyó.En Sputnik y radio M24 también estuvimos en contacto con el investigador Fabio Borges, con quien dialogamos sobre la coyuntura política en Brasil.Bolsonaro está cada vez más aisladoEl juez del Tribunal Supremo Federal de Brasil Alexandre de Moraes ordenó que el presidente Jair Bolsonaro sea interrogado este 28 de enero en el marco de la investigación por la filtración de documentos secretos, informaron medios locales. Al respecto, "este es un caso más de no respeto a las instituciones, lo cual ha sido la marca de Bolsonaro en sus cuatro años de desgobierno", aseveró Borges. Si bien no quedan claro las implicaciones jurídicas, "es claro que es culpable", sostuvo.En este sentido, "este hecho es muy grave para la democracia brasileña y es parte de un período muy atípico y triste en la historia del país, de mucha inestabilidad en la vida política", lamentó. El mal manejo de la pandemia y el no respeto de las instituciones, "hace que el golpe sea muy duro para Bolsonaro, incluso con chances de no llegar a la segunda ronda en las elecciones presidenciales", indicó. En este marco, "las repercusiones públicas de este caso serán muy negativas para el presidente", concluyó.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y magíster en Relaciones Internacionales, Santiago Caetano, continuó el análisis referente a la significación del grupo de los BRICS en el sistema internacional.¿De qué lado está Cristo?Nicolás Iglesias Schneider analiza en el libro editado por Fin de Siglo los vínculos entre religión y política en tiempos de los procesos revolucionarios en América Latina durante los años de la Guerra Fría.

