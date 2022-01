https://mundo.sputniknews.com/20220129/el-partido-gobernante-de-bolivia-denuncia-guerra-sucia-contra-evo-morales-1120911611.html

El partido gobernante de Bolivia denuncia "guerra sucia" contra Evo Morales

LA PAZ (Sputnik) — El gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) salió en defensa de su jefe, el expresidente Evo Morales (2006-2019), denunciando como "guerra... 29.01.2022, Sputnik Mundo

américa latina

bolivia

evo morales

movimiento al socialismo (mas)

"Que sigan investigando como cuando él era solo dirigente de los cocaleros, pero jamás van a poder comprobar que Evo haya sido cómplice ni narcotraficante en su vida", aseguró el vicepresidente del MAS, Gerardo García, al presentar a reporteros un comunicado de la dirección nacional de ese partido.El MAS salió al cruce de declaraciones e iniciativas parlamentarias de la oposición que trataban de implicar a Morales en el escándalo de narco-corrupción desatado por la reciente detención del exjefe antidrogas Maximiliano Dávila, citando para ello un informe de la DEA, agencia antidrogas estadounidense.El coronel Dávila, jefe de la policía antidrogas hasta el derrocamiento de Morales en 2019, fue detenido el pasado fin de semana cuando intentaba huir a Argentina y está acusado separadamente por el Gobierno y por la DEA de liderar una red de narcotráfico establecida supuestamente entre 2019 y 2020.El MAS dijo que obtuvo una copia del informe de la DEA y aseguró que ese documento servía como "fuente de intrigas" para una "guerra sucia de mentiras y noticias sesgadas amplificada por políticos perdedores y fracasados vinculados a la conspiración que perpetró el golpe de Estado de noviembre de 2019" contra Morales.Añadió que Morales saldrá libre de las nuevas denuncias como ocurrió en oportunidades anteriores, incluso en 2022 cuando fue expulsado del parlamento por denuncias de narcotráfico y terrorismo que no fueron probadas.Morales no ha respondido directamente y la Asamblea, controlada por el MAS, no ha previsto considerar el pedido opositor de crear una comisión investigadora de los "narco-vínculos".

bolivia

2022

bolivia, evo morales, movimiento al socialismo (mas)