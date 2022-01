https://mundo.sputniknews.com/20220129/eeuu-niega-millones-de-dolares-en-ayuda-militar-a-un-socio-estrategico-fuera-de-la-otan-1120921378.html

EEUU niega millones de dólares en ayuda militar a un socio estratégico fuera de la OTAN

EEUU niega millones de dólares en ayuda militar a un socio estratégico fuera de la OTAN

La Administración de Joe Biden ha decidido no enviar a Egipto 130 millones de dólares en ayuda militar previamente asignados al país

defensa

La medida excepcional —que todavía no se ha anunciado oficialmente— contra un aliado cercano tiene lugar pocos días antes de la fecha límite (30 de enero) para que el Departamento de Estado de EEUU anuncie los planes para el dinero.La suma es parte de un total de 300 millones de dólares en ayuda, del cual poco más de la mitad se entregó a Egipto el pasado septiembre. Los fondos restantes se retuvieron hasta ahora por cuestiones relacionadas a los derechos humanos en Egipto.Según la fuente, existe un "consenso total" dentro del ente acerca de la recomendación al secretario de Estado, Antony Blinken, de no permitir que Egipto reciba el dinero y que la suma se asigne a otros países.Dos fuentes en el Congreso confirmaron al medio que fueron informados el 27 de enero sobre los planes del Departamento de Estado. Activistas de derechos humanos que hablaron con CNN también estaban al tanto de la decisión.Ned Price, portavoz de la Cancillería estadounidense dijo a los reporteros el 28 de enero que Blinken todavía tenía que hacer una determinación acerca del dinero. En una conversación con su homólogo egipcio el mismo día, el secretario de Estado habló sobre una variedad de temas, incluidos los derechos humanos, pero no mencionó el dinero de la ayuda, según el resumen oficial de la llamada.Estados Unidos todavía proporciona a Egipto más de 1.000 millones de dólares anuales en asistencia militar, subrayó The Washington Post. Sin embargo, la decisión de negar la ayuda —producida en medio de una fuerte presión por parte de legisladores y activistas de los derechos humanos— podría establecer un nuevo tono en las relaciones entre las dos naciones, según el medio.Si bien aprueban las decisión de no enviar los fondos al país árabe, algunos activistas de los derechos humanos consideran que se ve eclipsada ​​por la venta a Egipto de 2.500 millones de dólares en armas y equipos militares estadounidenses, autorizada hace unos días por la Administración Biden.La venta, según un oficial del Departamento de Defensa de EEUU, es de interés de la seguridad estadounidense y se pagan en parte con el dinero de la ayuda militar estadounidense que ya recibió Egipto.El ente apuntó que el acuerdo "apoya la política exterior y la seguridad nacional de Estados Unidos al ayudar a mejorar la seguridad de un importante país aliado no perteneciente a la OTAN que sigue siendo un importante socio estratégico en Oriente Medio".

