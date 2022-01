https://mundo.sputniknews.com/20220129/descubre-que-pajaro-reinaba-en-la-epoca-premongola-1120923304.html

Descubre qué pájaro reinaba en la época premongola

Al igual que la vida de los nativos de América era cualitativamente diferente de aquella que llegó tras la conquista, la vida de los rusos cambió para siempre... 29.01.2022, Sputnik Mundo

ciencia

rusia

arqueología

yaroslavl

Los paleozoólogos examinaron los huesos de aves encontrados durante las excavaciones en Yaroslavl. Se llevaron a cabo en el territorio del Kremlin de Yaroslavl, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Los arqueólogos consiguieron sacar a la luz capas culturales que se remontan al siglo XI, es decir, a la época de la fundación de la ciudad (de la que no hay constancia escrita), que contenían numerosos artefactos, como fragmentos de cerámica, utensilios, joyas y monedas.Las investigaciones paleozoológicas también han aportado datos sobre los animales domésticos que se criaban allí en distintas épocas, así como sobre las pautas de consumo de carne de los habitantes de la ciudad. Los huesos de mamíferos predominan entre los restos animales descubiertos durante las excavaciones. Pertenecían a 18 especies, 12 de las cuales eran salvajes: alces (Alces alces), ciervos (Cervus elaphus) y renos (Rangifer tarandus), jabalíes (Sus scrofa), osos (Ursus arctos) y algunos animales más pequeños.Sin embargo, las presas de caza constituían solo una pequeña proporción de la colección. La mayoría de los huesos pertenecían a animales domésticos: ganado vacuno y menor, cerdos (S. domesticus), caballos (Equus caballus) y perros (Canis familiaris).Ekaterina Antipina y sus colegas del Instituto de Arqueología de la Academia Rusa de Ciencias estudiaron una colección de huesos de aves. Los científicos identificaron 26 especies de aves, de las cuales el 79% pertenecía a aves domésticas.Las especies domésticas están representadas por gallinas (Gallus gallus), gansos (Anser anser) y patos (Anas platyrhynchos). El mayor número de huesos pertenecía a pollos (64%). Sin embargo, dado el tamaño mucho mayor de los gansos, esta especie en la ración de carne de los ciudadanos de Yaroslavl desde los tiempos premongoles a menudo se acercaba o incluso superaba la cuota total de carne de patos y pollos.Los científicos observaron que los gansos eran valorados no solo por su carne, sino también por el plumón y las plumas, y sus huesos se utilizaban a menudo como materia prima para fabricar diversos artículos, como agujas.De las aves silvestres se encontraron huesos de urogallo siberiano (Tetrao urogallus), urogallo negro (Lyrurus tetrix), grulla gris (Grus grus) y cisne (Cygnus sp.), cerceta común (Anas), correlimos (Charadrii), urogallo avellano (Bonasa bonasia) y perdiz (Lagopus lagopus y Perdix perdix).Por otra parte, los paleozoólogos observaron hallazgos de huesos de aves de rapiña. Entre ellas, dos especies de halcón (Accipiter gentilis) y codorniz (A. nisus), dos especies de halcón (Falco rusticolus) y halcón sacre (F. cherrug), y águila de cola blanca (Haliaeetus albicilla) y ratonero común (Buteo lagopus). También se tomaron muestras de huesos de búho gris (Strix aluco).Los paleozoólogos destacaron que los halcones y las aves de rapiña fueron valorados en Rusia desde la antigüedad. Al parecer, se han encontrado huesos de azores y halcones sacadores en el emplazamiento de un patio de cetrería de una rica casa señorial, que fue destruida en 1238. Cabe destacar que estas especies de halcones no se encuentran en la región de Yaroslavl y, al parecer, fueron traídas a la ciudad como un valioso regalo.

yaroslavl

rusia, arqueología, yaroslavl