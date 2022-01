https://mundo.sputniknews.com/20220129/cuan-bueno-es-el-acuerdo-que-argentina-alcanzo-con-el-fmi-1120909533.html

¿Cuán bueno es el acuerdo que Argentina alcanzó con el FMI?

¿Cuán bueno es el acuerdo que Argentina alcanzó con el FMI?

Sputnik consultó al analista político Julio Burdman sobre el acuerdo del Gobierno de Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para reestructurar la... 29.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-29T00:06+0000

2022-01-29T00:06+0000

2022-01-29T00:07+0000

américa latina

💬 opinión y análisis

fondo monetario internacional (fmi)

argentina

acuerdo

deuda estatal

alberto fernández

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/106040/88/1060408875_0:187:3000:1875_1920x0_80_0_0_f333743c29c465f48cc5992d44df387d.jpg

El presidente argentino, Alberto Fernández, anunció la esperada llegada de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) el mismo día que vencía una fecha de pago por más de 700 millones de dólares.El Gobierno argentino confirmó por cadena nacional que no habrá saltos devaluatorios y que se bajarán el déficit fiscal y la emisión de forma gradual, a cambio de que el FMI respete las políticas de sostenibilidad de las inversiones públicas para apalancar el crecimiento de la economía.El investigador y docente universitario dio por sentado que van a haber sectores dentro del oficialismo y los espacios opositores que se van a oponer al acuerdo por diferentes razones, pero el grueso de la política argentina —y sobre todo los Gobiernos provinciales— van a apoyarlo, por lo que no habría problemas para la aprobación del acuerdo en el Congreso."De acuerdo a lo que sabemos, para el Gobierno es conveniente porque paga costos relativamente bajos, va a poder tener un marco de refinanciamiento de la deuda —lo cual indica que es un acuerdo de buena calidad y no un parche— y es por la cantidad de años que el Fondo quería: Argentina adoptó los plazos a cambio de mayor autonomía en su política económica", elaboró.Burdman explicó que la supervisión del FMI sobre el país continuará, pero que el ritmo de ajuste fiscal acordada es sostenible según las proyecciones de crecimiento natural de la economía argentina de los próximos años.El mismo viernes 28 de enero, el ministro de Economía argentino, Martín Guzmán, adelantó en una rueda de prensa en el auditorio del Palacio de Hacienda que habrá una "reducción gradual" del déficit fiscal, que bajará hasta el 0,9% del PBI para 2024, además de una baja sostenida de la emisión monetaria.Horas más tarde, el Banco Central argentino realizó el pago al FMI de 717 millones de dólares y cumplió el vencimiento inminente que tenía el Gobierno. El próximo martes deberá desembolsar otros 365 millones de dólares.El acuerdo con el FMI: repercusiones en el arco políticoVictoria Tolosa Paz, diputada del oficialista Frente de Todos, destacó en su cuenta de Twitter que el acuerdo con el FMI "nos permite avanzar y seguir creciendo".Patricia Bullrich, presidenta del PRO, principal partido de la coalición opositora Juntos por el Cambio, escribió en Twitter: "Es bueno no haber caído en el default, pero aún falta conocer qué es lo que va a firmar el Gobierno y cómo va a ser el acuerdo".Mientras tanto, Facundo Manes, diputado y referente de la Unión Cívica Radical (UCR), que integra la principal oposición, destacó como positivo que "estemos llegando a la recta final de las negociaciones con el FMI".Nicolás del Caño, diputado y referente del Frente de Izquierda, señaló en Twitter: "El #AcuerdoconelFMI es nueva deuda para pagar la estafa macrista a costa de profundizar la dependencia del país con 40% de pobreza, salarios y jubilaciones mínimas de indigencia, precarización laboral, inflación. Hay que enfrentar en las calles el cogobierno con el FMI".Por su parte, para José Luis Espert, diputado y referente de la nueva derecha libertaria, el acuerdo "es una burla. No pone en orden a las cuentas fiscales ni a los problemas argentinos".

https://mundo.sputniknews.com/20220128/un-largo-camino-argentina-y-el-fmi-acordaron-por-la-deuda-1120897213.html

https://mundo.sputniknews.com/20220128/la-oposicion-al-gobierno-argentino-considera-positivo-el-acuerdo-con-el-fmi-1120894575.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Francisco Lucotti https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/17/1109087456_177:0:897:720_100x100_80_0_0_13c0158c85b574ea1c57093f41e474f0.jpg

Francisco Lucotti https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/17/1109087456_177:0:897:720_100x100_80_0_0_13c0158c85b574ea1c57093f41e474f0.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Francisco Lucotti https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/17/1109087456_177:0:897:720_100x100_80_0_0_13c0158c85b574ea1c57093f41e474f0.jpg

💬 opinión y análisis, fondo monetario internacional (fmi), argentina, acuerdo, deuda estatal, alberto fernández