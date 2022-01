https://mundo.sputniknews.com/20220128/una-expo-sostenible-ecopostureo-o-progreso-malaga-quiere-conseguirla-en-2027-1120878304.html

¿Una Expo sostenible: ecopostureo o progreso? Málaga quiere conseguirla en 2027

¿Una Expo sostenible: ecopostureo o progreso? Málaga quiere conseguirla en 2027

28.01.2022

Ya es oficial, Málaga es la apuesta de España para albergar la Expo bajo el lema: La era urbana: hacia la ciudad sostenible. Si Málaga se antepone a las otras candidatas que hasta ahora son Minnesota (Estados Unidos), Phuket (Tailandia) y Belgrado (Serbia), el evento se celebrará en el verano de 2027.La capital de la Costa del Sol se frota las manos, llevan soñando años con el proyecto. Un reciente estudio de la sociedad Analistas Económicos de Andalucía calcula que la ciudad podría recibir 11 millones de visitas en los tres meses estivales que dura un evento que dejaría 2.900 millones de euros de impacto económico y 31.000 nuevos empleos."Ahora hay que ganar", ha dicho Francisco de la Torre, alcalde malagueño desde hace 22 años. Sin embargo, hay dudas sobre la idoneidad de un evento que precisa de una inversión de 700 millones de euros y que suele transformar —para bien o para mal— las ciudades en las que se celebra.Y, además, ¿tiene sentido presentar el evento como sostenible? "Si le ponemos a toda la etiqueta 'sostenible' acabaremos vaciando de significado la palabra", advierte a Sputnik la arquitecta y urbanista María López de Asiain.La sostenibilidad se edificó en AndalucíaCon el horizonte de 2027, Andalucía echa la mirada a su hasta ahora única Expo, la de Sevilla, en 1992. La cita se considera en muchos círculos como la mejor de las exposiciones universales y la primera de la era moderna. Más de 40 millones de visitantes llegaron al sur de España, que se proyectó luminoso y moderno. La ciudad se remozó con el AVE, el primer tren de alta velocidad Sevilla–Madrid, cuatro nuevos puentes y una nueva isla que proponía un modelo de ciudad nunca visto."Lo que se hizo en la Isla de la Cartuja no había tenido precedentes, las exposiciones tuvieron otro pulso a partir de 1992", comenta el arquitecto sevillano Álvaro Diestro, que ha trabajado en pabellones de las dos últimas citas (Dubai 2020 y Astaná 2017).En 1992 se creó una nueva diplomacia de España en conexión con Latinoamérica. El V Centenario de 1492 no celebró la conquista de América, sino un evolucionado descubrimiento que hoy llamamos colonización.Pero a medida que pasa el tiempo y se evalúan los logros, la Expo de 1992 ha legado, sobre todo, una visión pionera en los 90, pero inevitable en la actualidad: la sostenibilidad, precisamente, el lema con el que Málaga se presenta a 2027.La Expo de Sevilla sobrevivió a la caló andaluza. A pesar de los 40º, la Isla de la Cartuja se convirtió en un oasis donde la arquitectura bioclimática demostró que podía crear espacios públicos habitables, rebajando la temperatura con soluciones eficientes y en condiciones extremas. Hoy, la resiliencia y la sostenibilidad son ejes en cualquier proyecto, pero en el 92 era pura vanguardia experimental.Se edificaron propuestas arquitectónicas de ciencia ficción para desligar el bienestar ambiental del consumo energético con pérgolas bioclimáticas, humidificadores, canalizaciones de aire, estudios de materiales, vegetación y sombras… Algunos cálculos advierten que la temperatura llegaba a bajar hasta 12º. "El cambio climático manda, hoy, la buena arquitectura o es bioclimática o no es buena", valora María López de Asiain, también docente universitaria.¿Puede una Expo ser sostenible?Rotundamente no. Es la respuesta de todos los analistas, urbanistas y arquitectos consultados para este reportaje. Las Expo reúnen para un evento con inicio y fin a los mejores estudios de arquitectura del mundo. Los países pugnan por atraer las miradas, la carrera diplomática se reviste de propuestas artísticas y relatos culturales que, a menudo, devienen en un derroche de recursos, espacio urbano y presupuesto.La de Dubai —también presentada como cita sostenible, por supuesto—, es un claro ejemplo de desmesura e hipérbole. Ocupa 438 hectáreas (unos 600 campos de fútbol) y para su creación se viene trabajando desde 2016, reuniendo hasta a 45.000 operarios diarios para la construcción de la Expo. Y todo, para un evento efímero, ¿dónde queda la eficiencia?Otra de las críticas a la actual Expo de Emiratos Árabes Unidos es la utilidad futura de todo el espacio. Todas las Expo plantean el mismo reto. ¿Qué pasará después con todos esos edificios que no han sido especialmente baratos? La Expo de Sevilla evidenció que hace falta un plan de inversiones ambicioso para mantener vivo el espacio.Las sombras de la isla de la Cartuja han sido muy alargadas y, durante décadas, la Expo se ha ido degradando. Solo ahora se está revitalizando el espacio público, pero muchos de los logros que tenía la Expo de Sevilla (tren monorail, teleférico, un jardín botánico o las pérgolas bioclimáticas) pero que se han ido perdiendo por falta de inversión."En Sevilla y España, por mucho tiempo no se le ha dado importancia a lo bioclimático, era accesorio, lo que importaba en el boom inmobiliario era vender. La Expo de Sevilla recuerda que nadie es profeta en su tierra", apunta Asiain.La falta de circularidad, hoy que la economía circular está incentivada por ley es el principal problema de estos eventos, “Si quieren sostenibilidad, el carácter efímero de una exposición debería repensarse. Eso será un reto igual de ambicioso para la arquitectura: crear un espacio museístico que después tendrá un uso determinado o incluso una localización distinta" propone García Vacas.Más allá de la falacia de que las Expo se presenten como 'sostenibles', al menos sí pueden ofrecer grandes logros sociales. "Lo esencial, más allá del espacio, son las preguntas y el debate que plantea una Expo", apunta Casanova. La del 92, sacó a la luz las cuestiones de identidad en plena globalización.Las exposiciones no son ya paseos por el mundo concentrados en un pequeño espacio. Ese paseo está a vista de cualquiera que tenga una conexión a internet. "Hay una incongruencia, arrastramos dinámicas de celebraciones anteriores que ya no tienen sentido", sentencia Asiain.De hecho, el aspecto turístico y cultural ha perdido sentido, como refleja la actual Expo dubaití, "ahora, un pabellón no es solo un espacio museístico, cada vez tienen más relevancia crear espacios de trabajo y salas de reuniones, por ejemplo", explica Álvaro Diestro.El sueño de Málaga para 2027 es una nueva oportunidad para pensar el futuro de las ciudades. Cómo conviviremos con la tecnología y cómo evolucionará nuestra relación con el medio ambiente son los ejes centrales de un evento que puede proyectar sueños, pero también pesadillas a largo plazo. Las Expo diseñan nuevos barrios para atraer a viajeros. En una ciudad como Málaga, que es ya una de las capitales más turísticas y gentrificadas del sur de Europa, la Expo podrá dar la cara al visitante y dar la espalda a los malagueños.

