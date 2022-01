https://mundo.sputniknews.com/20220128/una-compania-de-cruceros-noruega-multada-con-mas-de-100000-euros-tras-brote-de-covid-1120880377.html

Una compañía de cruceros noruega multada con más de 100.000 euros tras brote de COVID

A finales de julio de 2020 se registraron 42 casos del COVID-19 entre la tripulación del Roald Amundsen, después se confirmaron 29 positivos entre los pasajeros, mientras casi 400 personas fueron puestas en cuarentena.Según la investigación, la compañía Hurtigruten tenía información de varias fuentes sobre la propagación del coronavirus a bordo del buque, pero no tomó ninguna medida para controlar la infección y no se lo comunicó a las autoridades."La infracción está considerada significativa, teniendo en cuenta el número de pasajeros y tripulantes contagiados, el carácter de la enfermedad, la gravedad y contagiosidad, así como el riesgo de infección ulterior", subrayó la policía al comentar la suma de la multa.Además, el capitán del buque tiene que pagar una multa de 30.000 coronas noruegas (más de 5.900 euros) por no informar las autoridades del contagio, mientras que el médico de la embarcación debe pagar 40.000 (más de 3.900 euros).

