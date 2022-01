https://mundo.sputniknews.com/20220128/un-sismo-de-magnitud-54-sacude-al-norte-de-chile-1120855663.html

Un sismo de magnitud 5,4 sacude al norte de Chile

Un sismo de magnitud 5,4 sacude al norte de Chile

SANTIAGO (Sputnik) — Un sismo de magnitud 5,4 en la escala de Richter sacudió por la noche una zona del norte de Chile, informó el Centro Sismológico Nacional... 28.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-28T02:00+0000

2022-01-28T02:00+0000

2022-01-28T02:04+0000

américa latina

chile

sismos

terremoto

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1119572787_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8accd35bede49b6e692deccac86c7615.jpg

"Información de sismo: hora local 21:31 [00:31], profundidad 72,7 km, magnitud 5,3 mw, referencia 27 km al oeste de Camiña" en la provincia norteña del Tamarugal, muestra la información sobre los últimos movimientos telúricos de la entidad.El temblor se sintió también en las regiones de Arica y Pariancota pero hasta el momento no se han reportado daños o lesionados.El temblor se sintió también en las regiones de Arica y Pariancota.La Oficina Nacional de Emergencias del Ministerio del Interior de Chile (ONEMI) detalló que el temblor, cuya magnitud se midió preliminarmente en 5,2 grados y posteriormente se ajustó a 5,4, no dejó personas lesionadas, daños a infraestructura o cortes de servicios básicos.El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile señaló a través de un comunicado que el sismo no reunió las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas del país.

chile

2022

chile, sismos, terremoto