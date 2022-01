https://mundo.sputniknews.com/20220128/un-organismo-estatal-de-haiti-lamenta-mala-nota-recibida-en-indice-de-corrupcion-1120898891.html

Un organismo estatal de Haití lamenta mala nota recibida en índice de corrupción

PUERTO PRÍNCIPE (Sputnik) — El organismo estatal haitiano Unidad de Lucha contra la Corrupción (ULCC) lamentó la "mala nota" que recibió el país en el Índice... 28.01.2022, Sputnik Mundo

En el informe de la organización no gubernamental Transparencia Internacional, Haití se situó en el puesto 164 de 180 países, alcanzando solo 20 puntos de un máximo de 100.Pese al bajo resultado, la ULCC señaló que es ligeramente superior al obtenido en los últimos cuatro años."Esto se debe a sus esfuerzos durante el año 2021 a través de los cuales la institución, por primera vez en su existencia, elaboró 10 informes de investigaciones de corrupción a gran escala y remitió al juez correccional contra 70 figuras políticas que no habían hecho su declaración de bienes", afirmó el organismo.Para este año tiene previsto dar seguimiento a estos casos a nivel judicial "para obtener mejores resultados", agregó.Una de las grandes problemáticas del país es la impunidad en casi todos los niveles, pese a la denuncia de los medios de prensa y los escándalos que en muchas ocasiones involucran a personalidades políticas o económicas.Tres años después de las masivas protestas por el presunto robo de miles de millones de dólares de la iniciativa Petrocaribe, y con dos informes del Tribunal de Casación, las personas indexadas no respondieron a la justicia.

