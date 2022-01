https://mundo.sputniknews.com/20220128/transicion-hegemonica-analista-argentino-urge-a-una-mayor-alianza-con-rusia-1120887884.html

"Transición hegemónica": analista argentino urge a una mayor alianza con Rusia

Profundizar sus conocimientos sobre Rusia y el gran espacio euroasiático, en un contexto en el que esta inmensa región está transitando hacia el liderazgo... 28.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-28T17:19+0000

2022-01-28T17:19+0000

2022-01-28T17:19+0000

Se trata de una maestría en la prestigiosa Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos para estudiar "en profundidad" a Rusia y las demás naciones que integran la Comunidad de Estados Independientes, "su historia, su economía y sus relaciones".Una carrera que enriquecerá el ya profundo conocimiento de Tapia de estas latitudes, a punto tal que hasta domina el idioma ruso, al tiempo que se convirtió en un huésped frecuente de la capital rusa y otras ciudades de este país y sus vecinos.Este conocimiento es el que le hace rechazar la campaña mediática occidental que busca presentar a Rusia como "una amenaza", además de promoverse constantemente el cuento sobre una inminente "invasión" rusa a Ucrania.Subrayó, asimismo, que Rusia no es único blanco de EEUU y sus aliados, sino que también proyecta su estrategia ofensiva para América Latina.En este contexto, vinculó la próxima escala en Rusia –previo dirigirse a China– del presidente argentino, Alberto Fernández, a "cierta fricción" que está teniendo la nación suramericana "con el Gobierno estadounidense y con el FMI a partir de la negociación de su deuda"."Esta gira tiene que ver también con la transición hegemónica, donde China y Rusia están empezando a influenciar en Suramérica y en Latinoamérica, mientras que EEUU no ha hecho nada para ofrecer algo alternativo", sentenció Tapia, quien adelantó que su intención tras estudiar en Rusia es "volver a Argentina para influenciar en los centros decisorios del país de la mejor manera posible y con una mirada fresca y nueva que no se conozca desde allá".

