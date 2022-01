https://mundo.sputniknews.com/20220128/sin-nada-que-envidiar-al-land-cruiser-toyota-presenta-su-nuevo-todoterreno-sequoia--video-fotos-1120857801.html

Sin nada que envidiar al Land Cruiser: Toyota presenta su nuevo todoterreno Sequoia | Video, fotos

Sin nada que envidiar al Land Cruiser: Toyota presenta su nuevo todoterreno Sequoia | Video, fotos

Cuando Toyota anunció que su nuevo Land Cruiser 300 no estaría disponible en el mercado norteamericano, más de un entusiasta automovilístico quedó... 28.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-28T04:24+0000

2022-01-28T04:24+0000

2022-01-28T04:24+0000

tecnología

toyota

⚙️ motor

land cruiser

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1c/1120856478_0:41:3073:1769_1920x0_80_0_0_d838c99e6c9275c7eb1b9fdd814c95d4.jpg

Y no es para menos, pues al igual que el Land Cruiser, el Sequoia tiene un chasis de largueros y se basa en la misma plataforma TNGA-F. De hecho, es la misma plataforma que presenta la versión lujosa del Land Cruiser: el renovado Lexus LX600.Además, todas las versiones del Sequoia se ofrecen con una única planta motriz híbrida: un motor V6 biturbo de 3,5 litros que genera 437 caballos de fuerza y tiene un par de 790 nm. Este motor va emparejado con una caja de cambios automática de 10 marchas.En su versión básica tiene una suspensión delantera independiente y trasera multibrazo. Además, se ofrece una suspensión neumática con la función de nivelación en función de la carga que se lleva en el automóvil. Mientras tanto, la versión deportiva del Sequoia, la TRD, también tiene un bloque de diferencial trasero y amortiguadores internos de Fox. La capacidad todoterreno se asegura con el sistema de selección de ajustes en función del terreno, así como asistentes para bajar por las pendientes. Eso sí, el avanzado sistema electrónico cinético de la suspensión que tiene el Land Cruiser 300 no está en el Sequoia del 2023.Los compradores podrán elegir entre las versiones con tracción trasera o total, siendo esta última conectable. Con ello, la versión TRD se ofrecerá únicamente con la tracción a las cuatro ruedas.En el interior, el Sequoia no decepciona, pues presenta una amplia variedad de funciones avanzadas. Como el sistema multimedia de 8 pulgadas o 14 para las opciones premium, que viene con el mismo interfaz actualizado del Land Cruiser y el Lexus LX renovados. Una función que no se ve a menudo es el sistema de estantes que permiten organizar y personalizar el espacio en el gigantesco maletero del Sequoia.El fabricante japonés aún no ha proporcionado las dimensiones exactas del nuevo todoterreno, pero los representantes de Toyota sí dijeron que es un poco más pequeño que el Tundra en el que se basa. Visto esto, es casi seguro que el Sequoia será más grande que su hermano Land Cruiser, lo cual siempre ha sido el caso con las versiones anteriores.Los nuevos todoterrenos se fabricarán en la ciudad de San Antonio, Texas, y estarán disponibles a partir de junio de 2022, según los datos preliminares. Entre sus principales competidores en el mercado estadounidense estarán el Chevrolet Tahoe, el GMC Yukon y el Ford Expedition.

https://mundo.sputniknews.com/20210926/hijo-de-los-invencibles-toyota-recuerda-su-legado-en-el-anuncio-del-nuevo-tundra--video-1116440741.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

toyota, ⚙️ motor, land cruiser