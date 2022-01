https://mundo.sputniknews.com/20220128/rusia-y-cuba-preven-nuevos-contactos-bilaterales-en-materia-de-defensa-1120861466.html

Rusia y Cuba prevén nuevos contactos bilaterales en materia de defensa

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — Rusia y Cuba planean nuevas reuniones de distinto nivel en el ámbito militar, anunció el embajador en La Habana, Andréi Guskov. 28.01.2022, Sputnik Mundo

"Mantenemos el diálogo intenso entre nuestros departamentos e intercambiamos delegaciones regularmente. En febrero de 2020 el comandante en jefe de la Armada, Nikolái Evmenov, visitó la isla y en la agenda tenemos otros contactos bilaterales de los ministerios en distintos niveles", dijo el embajador ruso a Sputnik.Guskov destacó el papel del grupo de trabajo de la Comisión Intergubernamental Rusia-Cuba en el fomento de los proyectos conjuntos en materia de defensa.En cuanto a un posible despliegue de la infraestructura militar de Rusia en el país latinoamericano, el embajador remarcó que ese tema era delicado y que no podía ser anunciado de antemano. "Es lo habitual en las relaciones entre los Estados", puntualizó.Сooperación militarLa cooperación militar de Rusia y Cuba se va desarrollando desde hace mucho tiempo y no depende de la coyuntura, afirmó Guskov.El pasado 13 de enero, el viceministro de Exteriores ruso Serguéi Riabkov afirmó que su país no confirmaba ni negaba que en ciertas circunstancias estudiaría el posible emplazamiento de fuerzas en otras naciones como contramedida simétrica a las actividades militares de Estados Unidos y la OTAN cerca de sus fronteras.EEUU, que tiene bases militares en Europa a menos de 200 kilómetros del territorio ruso, advirtió que respondería de forma contundente si Moscú despliega sus fuerzas en América Latina.

