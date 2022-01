https://mundo.sputniknews.com/20220128/quien-tiene-razon-tras-el-polemico-chile-argentina-en-calama-1120901776.html

¿Quién tiene razón tras el polémico Chile-Argentina en Calama?

¿Quién tiene razón tras el polémico Chile-Argentina en Calama?

La estadía de la Selección Argentina en Calama para enfrentar a Chile por las Eliminatorias estuvo atravesada por la polémica. Mientras los argentinos se... 28.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-28T20:48+0000

2022-01-28T20:48+0000

2022-01-28T20:48+0000

américa latina

⚽ deportes

fifa

chile

argentina

catar

instagram

fútbol

mundial de fútbol 2022 en catar

conmebol

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1c/1120900679_0:153:1080:761_1920x0_80_0_0_2f2062c23bc5d0bf2673fbfb8864b221.jpg

La polémica entre las selecciones de Chile y Argentina comenzó incluso antes del pitazo inicial del encuentro que Argentina ganó por 2 goles a 1. La decisión de la Federación Chilena de Fútbol (ANFP) de que el partido se dispute en Calama, fue interpretado por Argentina como un intento de obtener ventaja, producto del efecto de la altura sobre los futbolistas visitantes.La altura de CalamaLa ciudad minera de Calama, en la región de Antofagasta (norte), se encuentra situada a 2.260 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.). De todas formas, se trata de una altura menor a las de otras ciudades que suelen acoger partidos de Eliminatorias sudamericanas como Bogotá (2.640 m.s.n.m.), Quito (2.850 m.s.n.m. o La Paz (3.800 m.s.n.m.).Para los chilenos, en cambio, existe otra explicación. Según el periodismo local, Chile no usó la carta de la altura para sacar ventajas sobre una Selección Argentina que ya está clasificada a Catar 2022, sino como preparación para su próximo encuentro, en la altura de la capital de Bolivia."Los jugadores chilenos tampoco están acostumbrados a la altura, el equipo que hace de local en Calama —Cobreloa—, está actualmente en la segunda categoría y los seleccionados chilenos están casi todos en el exterior. Justamente se eligió Calama como preparación al viaje a la verdadera altura de La Paz, días después de enfrentar a la albiceleste", indicó Juan Cristóbal Guarello en Radio ADN de Chile.Controles sanitarios estrictosLa segunda polémica llegó con los controles que la delegación argentina atravesó al llegar al Aeropuerto 'El Loa' de Calama.Futbolistas argentinos como Emiliano 'Dibu' Martínez y Nicolás Otamendi ironizaron, en sus redes sociales, sobre la demora en los chequeos del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) local, de la documentación sanitaria y las pruebas PCR por parte del Ministerio de Salud, exigidas al ingresar a territorio chileno, un trámite que deben cumplir tanto para nacionales como extranjeros.“Y bueno, como siempre, ¡Quilombo!”, escribió Martínez en una historia de Instagram que acompañó con una bandera chilena y el emoji de la cara verde, representativo de disgusto, asco o malestar.El símbolo molestó a los cibernautas chilenos al punto en que el portero argentino eliminó la historia de su cuenta en Instagram.En el mismo tenor, Otamendi compartió: "Bueno, hoy dormimos acá. Pero no pasa nada", junto a un emoji riéndose, sumado a un chupetín y la bandera del país vecino.La respuesta no se hizo esperar, pero esta vez fue de parte del propio ministro del Interior chileno, Rodrigo Delgado."Más que burlarse debieran estar agradecidos del trabajo y la colaboración, porque el verdadero quilombo lo tenían con sus papeles. Fueron los mismos funcionarios los que ayudaron a ordenar ese quilombo de papeles que tenían. Un poco más de respeto a Chile, un poco más de respeto a la bandera de Chile. Porque vi una historia de un emoticón bastante desagradable al lado de la bandera de Chile. Así que les pido respeto", agregó el ministro.Hostilidad hoteleraLas suspicacias no quedaron ahí. Antes del encuentro, medios deportivos argentinos advertían que el hotel en el que se había hospedado el equipo argentino sufrió varios desperfectos en las horas previas al partido.El encargado de oficializar la molestia argentina fue el mediocampista Rodrigo de Paul, que quiso referirse a los problemas durante la conferencia de prensa posterior al partido.El defensor de La Roja y bicampeón de América, Gary Medel, le respondió a la salida del Estadio Zorros del Desierto, recordando que los chilenos también sufrieron incomodidades en su última visita a Argentina, cuando los locales quisieron jugar en la ciudad de Santiago del Estero (norte)."Eso también nos pasa a nosotros. Se la tienen que comer calladitos. Ellos nos hicieron ir a Buenos Aires y después a Santiago del Estero", recordó.

https://mundo.sputniknews.com/20211223/calama-la-ciudad-desertica-donde-la-seleccion-de-chile-recibira-a-argentina-1119643680.html

chile

argentina

catar

antofagasta

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

⚽ deportes, fifa, chile, argentina, catar, instagram, fútbol, mundial de fútbol 2022 en catar, conmebol, antofagasta