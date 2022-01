¿Qué fue de Bolivia Mar, la playa cedida por Perú a Bolivia hace treinta años?

https://mundo.sputniknews.com/20220128/que-fue-de-bolivia-mar-la-playa-cedida-por-peru-a-bolivia-hace-treinta-anos-1120850572.html

Las declaraciones del presidente peruano, Pedro Castillo, sobre consultar una salida al mar para Bolivia a través del Perú, suscitó diversas reacciones en el... 28.01.2022, Sputnik Mundo

El pasado 25 de enero, el presidente del Perú declaró dejar abierta la posibilidad de dar acceso al mar a Bolivia a través de territorio peruano, en una entrevista con la transnacional estadounidense CNN en español.Las declaraciones de Castillo suscitaron diversas reacciones en el mundo político y en la ciudadanía del Perú y de Bolivia."La soberanía hay que respetarla. Tenemos que ser soberanos siempre. La salida que se le puede dar a Bolivia pues tiene que ser, de repente, algunas facilidades de comercio exterior que favorezca también al país. Es una salida que se le puede dar desde mi criterio", afirmó el ministro de Producción peruano, Jorge Luis Pardo en declaraciones con la radio local Exitosa.En otro tenor, la Cancillería de Perú indicó en un comunicado que la voluntad del país de otorgar acceso al mar a Bolivia a través de su territorio no puede interpretarse como una afectación a su soberanía.¿Qué fue de Bolivia Mar?Tras la polémica, muchos peruanos y bolivianos recordaron la playa bautizada como Bolivia Mar, cedida en 1992 por el Gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000) a Bolivia.La playa Bolivia Mar se encuentra ubicada en el departamento peruano de Moquegua (sur), a un costado de la ruta Costanera, entre el puerto de Ilo y la ciudad fronteriza de Tacna (sur). Tiene una extensión de cinco kilómetros de largo por un kilómetro de ancho.Fue cedida a Bolivia en calidad de comodato (préstamo) por un lapso de 99 años. La cesión sigue vigente, aunque Bolivia no ha hecho uso de los beneficios ofrecidos, incluidas actividades portuarias.Cuando Fujimori y su par boliviano Jaime Paz Zamora (1989-1993) firmaron el acuerdo en 1992, estipularon que la franja de territorio cedida no significa entregar soberanía marítima. Sino que se buscó reemplazar los lazos comerciales con los puertos chilenos de Arica e Iquique (norte), por donde Bolivia comercia sus productos.El convenio firmado en Ilo suponía la creación de infraestructura portuaria en el puerto peruano y una zona franca para beneficio de Bolivia. Sin embargo el único uso que se autorizó en definitiva fue el turístico.No obstante, luego de 30 años Bolivia Mar aún no cuenta con instalaciones turísticas, menos de infraestructura portuaria, comercial y aduanera en la zona.

