Profeco detecta fallas en 3.000 autos de Nissan, Volkswagen y Audi en México

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) alertó a los usuarios mexicanos sobre problemas técnicos identificados en algunos modelos de marcas como... 28.01.2022, Sputnik Mundo

Las autoridades mexicanas aseguran que 999 vehículos de la marca Infiniti, modelo QX60 Híbrida 2015 a 2021, que distribuye Nissan, presentan fallas de software que pueden provocar que el motor se detenga bajo determinadas condiciones. Este software, refirieron, se encuentra en el módulo de control del tren de potencia híbrido."En estas unidades se reprogramará el módulo de control con un software actualizado, que permitirá el funcionamiento del motor eléctrico en caso de activación del modo a prueba de fallas; esto sin costo para los consumidores", precisó la Profeco. El fabricante japonés aclaró que no tiene registro sobre accidentes en México asociados al defecto encontrado. De parte de Volkswagen, los modelos con problemas técnicos son el Saveiro 2022; Crafter 2007 y 2008, y Passat 2007. En el caso de los autos Passat y Crafter, la falla se detectó en las bolsas de aire, por lo cual deben ser revisadas en conjunto por el fabricante y las autoridades mexicanas. Según la Profeco, el fabricante Takata admitió que, en caso de una colisión, las bolsas se activarían, "pero la carcasa del generador de gas pudiera estallar y desprender fragmentos, causando lesiones a los ocupantes". En los modelos Saveiro, la Profeco señala que "existe la posibilidad que los tornillos de fijación de la polea del motor no tengan el par de apriete correcto, por lo que podrían soltarse o aflojarse, provocando ruido y detención del aire acondicionado, el alternador y la dirección asistida". Lo anterior, dijo, es de vital importancia porque el conductor podría perder el control y tener un accidente de tránsito. Por último, las autoridades identificaron fallas técnicas en el cinturón del copiloto del Audi Q3 2021. "Es posible que [el cinturón] se encuentre mermado y no proteja adecuadamente al ocupante del vehículo en caso de un frenado intempestivo. Por lo anterior, es necesaria la revisión y en su caso, sustituirlo", alertó la Profeco.

