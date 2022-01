https://mundo.sputniknews.com/20220128/llegan-las-sesiones-teta-al-teatro-en-espana-las-mujeres-podran-amamantar-a-sus-bebes-sin-culpa-1120859495.html

Llegan las 'sesiones teta' al teatro en España: las mujeres podrán amamantar a sus bebés sin culpa

Llegan las 'sesiones teta' al teatro en España: las mujeres podrán amamantar a sus bebés sin culpa

La iniciativa ya existía en unos cuantos cines independientes pero es la primera vez que llega a las tablas. Se trata de sesiones con la luz y el volumen... 28.01.2022

El Teatro del Barrio de Madrid lo ha vuelto a hacer. Si este espacio cultural se caracteriza siempre por llevar a las tablas obras con un trasfondo social y político, ahora ha dado un paso más allá y se ha convertido en el primer teatro de España en inaugurar las denominadas sesiones teta: funciones especiales para madres (y padres) con bebés lactantes que podrán dar de mamar y atender a sus hijos mientras ven una obra de teatro.La propuesta ya existía desde algo más de un lustro en algunos cines pequeños de la capital; pero ahora da el salto al teatro. La inauguración ha sido el miércoles 26 de enero con una función de Emilia, un monólogo producido por el propio Teatro del Barrio y dedicado a la famosa escritora gallega Emilia Pardo Bazán por el que la actriz Pilar Gómez ganó el premio Max en 2018. A partir de esta fecha, la sesión teta se repetirá una vez al mes.La idea se le ocurrió a Ana Camacho, gerente del teatro y ella misma madre de un bebé de nueve meses que todavía es lactante."Cuando tienes un bebé, parece que la vida cultural adulta se termina y que solo puedes ir a cosas para niños; pero no es así. Hay que normalizar la teta, e igual que la sacamos en un banco, un centro comercial o un restaurante para amamantar a nuestros hijos, podemos sacarla en un espacio teatral", asegura en una entrevista con Sputnik.Camacho explica que han seguido el modelo de los cines de Madrid que hacen estas sesiones en horario de mañana y que son un auténtico regalo para muchas mamás deseosas de no perder su vida social y cultural."La sociedad nos influye a nosotras mismas. Nos da la sensación de que dejar al bebé para irte a trabajar está bien, pero para algo de ocio nos da cargo de conciencia y dejamos de hacerlo. Tiene que haber opciones", sostiene, y añade que se trata de un tema polémico porque hoy en día continúa creando controversia por el machismo imperante."Sacar la teta simboliza el papel de la mujer como criadora. Es un machismo intrínseco en hombres y algunas mujeres… Facebook e Instagram censuran la teta de la mujer, pero no la del hombre. Es una mezcla entre puritanismo y un machismo exacerbado que está en la cabeza del que lo ve. Pero hay que deconstruirse".La gerente explica que, para garantizar la tranquilidad de los más pequeños, serán siempre obras tranquilas y "sin sobresaltos de luz o sonido". Además, el teatro habilitará un espacio en el hall de entrada para dejar los carritos, un cambiador y si lo necesitan, las madres (o los padres) podrán salir de la sala en mitad de la función.Así fue la primera 'sesión teta'Había muchas expectativas (y un poco de nervios también) por parte de la organización del Teatro del Barrio por saber cómo respondería el público en esta primera sesión teta. Previamente, habían avisado con bastante antelación a través de sus redes sociales de la iniciativa y tuvo una gran repercusión en positivo, con infinidad de comentarios celebrando la propuesta, pero lo cierto es que nadie sabía qué iba a pasar llegada la hora de la verdad.Y pasó que poco antes de las 19:30 de la tarde (hora de comienzo del monólogo de Emilia) comenzaron a llegar los asistentes a la calle de Zurita 20 de Lavapiés (dirección del Teatro del Barrio, en pleno centro de Madrid) y comenzaron a verse los primeros bebés en sus carritos empujados por unos padres y madres con semblante feliz. Un total de seis pequeños formaron parte de esta primera sesión teta que colgó el cartel de completo y en la que convivieron a la perfección los que llevaban bebés y los que no."Se han portado mejor que muchos adultos", comentó a la salida un hombre de mediana edad que había acudido junto a su mujer a ver el espectáculo y que no sabía que iba a participar de una sesión especial.Nur fue una de esas madres que se presentó con su bebé de apenas cuatro meses en brazos y mientras buscaba su butaca en la sala comentó a Sputnik que la iniciativa le parece "genial, pero es un poco tarde porque a esta hora ya es la hora del baño. Muchas mamás me han dicho que no venían por la hora. Suelo ir a la sesión teta del Cine Embajadores con una amiga, pero allí es por la mañana y nos parece un mejor horario".Nur, que fue acompañada por su amiga Inés, también madre, cree que faltan lugares de cultura para ellas y asegura que se sienten excluidas en ocasiones: "Estamos muy solas, somos invisibles".Ambas pidieron al teatro que para la próxima sesión cuiden un detalle: que permitan a las madres lactantes sentarse en los asientos próximos al pasillo y la puerta para poder salir y moverse con facilidad en caso de necesidad. Nur, de hecho, tuvo que salir en mitad de la obra porque su hijo comenzó a llorar. No molestó ni se notó. Fue la única madre en la sala que tuvo que abandonar la función durante unos minutos. El resto de bebés la disfrutó tanto como los adultos. Alguno, incluso, se acomodó bien en el suelo junto a la primera fila y no pestañeó durante la hora y cuarto que dura el monólogo.¿Y qué dice Pilar Gómez, Emilia en la ficción?Pilar Gómez lleva representando este monólogo desde 2016. Emilia Pardo Bazán se ha convertido en una especie de alter ego. Cuando este medio la entrevista en su camerino un par de horas antes de la función, está entregada a las labores de peluquería. Al ser una obra pequeña que ya cuenta con tanto recorrido, ella sola lo hace todo: maquillaje, peinado y vestuario. Lo tiene controlado."Con lo que más sufro es con este moño del siglo XIX, que es sencillo, pero para las que no somos muy mañosas es muy complicado", y se ríe mientras se coloca un mechón de pelo con horquillas y se aplica después un poco de laca sin dejar de mirarse al espejo.La actriz asegura que cuando la dirección del teatro le propuso inaugurar las sesiones teta le pareció una iniciativa fantástica: "He sido madre amamantadora y he dado mucha teta en camerinos. Si se hace bien es posible que las mujeres estemos más integradas en esa etapa que tanto nos absorbe".Eligieron su monólogo para la prueba de fuego porque Pilar Gómez domina el texto a la perfección y cualquier interrupción no la habría sacado en absoluto del papel que interpreta con maestría.Sobre la prolífica escritora y periodista gallega que interpreta, una mujer aristócrata de cuna, pero feminista, revolucionaria y adelantada a su tiempo, que se enfrentó a los académicos de la conservadora Real Academia de la Lengua Española ocupada solo por hombres que no la querían en sus filas, habla Gómez con la admiración propia de la actriz y la mujer que empatiza a la perfección con el personaje:"Cada función es un homenaje a ella, una manera de traerla de nuevo a la vida. Siempre la invoco antes de empezar. La llamo y le pido que venga y que no me deje sola. Fue una mujer vital, apasionada, con ganas de todo. Si viviese ahora creo que sería un ejemplo de mujer feminista, poliamorosa y poliédrica. Ella rompió los cánones de su época, se separó de su marido, también dio de amamantar a sus hijos… Y quería figurar en la primera línea, tenía ambición, pero no la dejaban prosperar y el franquismo la ocultó y desapareció su obra".Emilia Pardo Bazán, que tras años de lucha y reclamos por sus méritos literarios evidentes, se convirtió en la primera mujer que ocupó la tribuna del Ateneo de Madrid para impartir una conferencia sobre literatura rusa, que fue la primera mujer en hablar en público en la Universidad Sorbona de París y que además, el propio Ateneo premió sus conferencias con un nombramiento sin precedentes, declarándola la primera "socia" (no socio) de la institución en 1905, habría aplaudido sin duda y con la fuerza que la caracterizaba, que la primera sesión teta de los teatros de España se hiciese con un monólogo que representa a la perfección quién fue esta mujer inolvidable.

Emilia Pardo Bazán, la autora 'inmoral' que alcanzó el podio literario

Emilia Pardo Bazán, la gran escritora española influida por la literatura rusa

