La vida de novela del artista argentino que pintó de color y cultura el barrio de La Boca

Se cumplen 45 años de la muerte de Benito Quinquela Martín, pintor argentino reconocido en el mundo por sus cuadros del puerto, donde trabajó de joven... 28.01.2022, Sputnik Mundo

Su increíble historia parece la de un personaje de una novela de Charles Dickens y alcanzó en su larga vida la rúbrica de leyenda viviente. Benito Quinquela Martín fue el artista del pueblo en Argentina por sus orígenes humildes, su gran exposición mediática y su dedicación para transformar la realidad del popular barrio portuario de La Boca, en el sur de la ciudad de Buenos Aires."Este niño ha sido bautizado con el nombre de Benito Juan Martín", leía la nota manuscrita con la que fue abandonado en el orfanato de la Casa Cuna de Niños Expósitos, en marzo de 1890. Sus primeros siete años los vivió en el asilo San Isidro, regentado por la orden de monjas de las Hermanas de la Caridad.Lo adoptó el humilde matrimonio de Justina Molina, oriunda de la provincia de Entre Ríos, del área este-central de Argentina, y Manuel Chinchella —castellanizado como Quinquela—, inmigrante italiano que trabajaba descargando carbón en el puerto.Cursó estudios primarios hasta el tercer grado y comenzó a trabajar en el puerto entre las 7 y las 19 horas. Flaco y huesudo pero tenaz, lo apodaron el Mosquito por su diligencia, mientras que las imágenes portuarias lo llevan a dibujar sus primeros bocetos.A los 14 años comenzó a estudiar artes plásticas en la Sociedad Unión de La Boca, un centro cultural vecinal dedicado a la formación de diversas disciplinas. A los 17 años, accedió al Conservatorio Pezzini-Stiatessi del mismo centro, una academia nocturna, bajo la tutela de quien sería su principal maestro, el pintor italiano Alfredo Lazzari.Junto con otros jóvenes colegas formó el denominado Grupo de los Cinco o Artistas del Pueblo, por su afinidad común en las temáticas sociales y del poder de transformación del arte en la sociedad moderna. Crearon el Primer Salón de los Recusados, dedicados a pintores no admitidos en el Salón Nacional, gracias a lo que obtuvo sus primeros reconocimientos en la prensa local."Por esas cosas mágicas, conoce a Pío Collivadino, el presidente de la Academia Nacional de Bellas Artes, quien descubre en él un potencial interesante. Le facilita la organización de su primera muestra importante. Es el primer paso de la leyenda, el chico carbonero que de pronto expone en la galería Witcomb, que era la principal de Buenos Aires", narró el gestor cultural y artista plástico.Leyenda en vida y consagración popularComenzó a exponer en el país, donde buena parte de la élite cultural y la crítica academicista rechazó su impronta social y su técnica modernista, con elementos de impresionismo y expresionismo pero alejado de los movimientos de vanguardia pictórica. Durante la década de 1920 fue invitado a presentar su trabajo en algunas de las grandes ciudades de Europa y América.Tiene una acogida inédita para un artista argentino, que es acompañado por un gran éxito comercial por la venta de sus cuadros. Con este capital, Quinquela Martín inició lo que será la faceta más comprometida de su obra: la devolución a su comunidad, focalizada en las infancias.A partir de la década de 1930 dejó de exponer en el exterior y comenzó a dedicar sus recursos económicos y su gran influencia local para traer educación, cultura y salud a su barrio popular, poblado de gente humilde con enormes carencias.Creó el Instituto Sanmartiniano y compró con su dinero terrenos sobre los que se construyeron una escuela primaria con dieciocho aulas decoradas con murales propios, un jardín maternal, un lactario municipal, una escuela de artes gráficas y un hospital odontológico.En la segunda planta del edificio de la Escuela Pedro de Mendoza se encuentra el Museo Benito Quinquela Martín, dedicado a artistas argentinos de arte figurativo del período de fines del siglo XIX a mediados del XX, además de una sala con su invaluable colección personal de mascarones de proa de embarcaciones.En la tercera planta está lo que fuera su vivienda y taller en vida, hoy casa-museo, donde se pueden visitar algunas de sus obras más imponentes. Además, en la planta baja, a un costado de la escuela, se halla la última de las construcciones donadas por el artista al servicio de la cultura del barrio, el Teatro de la Ribera."A la figura del artista plástico se le suma una vida de leyenda, de película, y una vocación solidaria, una coherencia que sostuvo a lo largo de su vida, respecto a compartir con su comunidad la buenaventura que había experimentado, y que no hacía más que consolidar y multiplicar esa imagen de alguien abrazado por su pueblo", comentó el director del Museo.La edificación se encuentra sobre la Av. Almirante Brown, de cara a la Vuelta de Rocha, la amplia curva que hace el Riachuelo-Río Matanza que le da el apodo al barrio de La Boca, a metros de la zona donde se encuentra Caminito, que es hoy un importante centro turístico porteño, característico por sus fachadas de colores llamativos, y no por casualidad.En 1950, un grupo de vecinos entre los que se encontraba Quinquela Martín decidieron recuperar una vía de tren abandonada. En 1959, a iniciativa del artista, el Gobierno porteño construyó una calle museo, con el nombre que le había puesto el famoso tango Caminito, compuesto en 1926, con música de Juan de Dios Filiberto y letra de Gabino Coria Peñaloza, grabada originalmente por Carlos Gardel.Durante sus años de madurez —que no fueron sinónimo de cordura, decadencia ni complacencia— creó la Orden del Tornillo, una agrupación a manera de parodia de logia masónica a través de la que reconocía a artistas, pensadores, científicos y benefactores sociales por su locura luminosa e ingenio excéntrico, de la que fue Gran Maestre hasta su muerte.En sus últimos años contrajo una gripe que lo dejó hemipléjico. Se recuperó, pero no volvió a ser el mismo. A los 84 años, sin hijos ni herederos, decidió contraer matrimonio con quien fuera su secretaria durante gran parte de su vida, Alejandra Cerruti. Murió el 28 de enero de 1977 por una insuficiencia cardíaca. Lo enterraron en un féretro pintado de colores.

