La oposición venezolana "se ahorró una gran frustración y una división"

La oposición venezolana "se ahorró una gran frustración y una división"

CARACAS (Sputnik) — La inviabilidad del referéndum revocatorio presidencial contra Nicolás Maduro evitó a la oposición venezolana una nueva fractura, afirmó en... 28.01.2022

américa latina

venezuela

Para la recolección de firmas que buscaba la activación del revocatorio, sostuvo el analista, se establecieron reglas que "impedían el cumplimiento real de una solicitud de ese tipo".El 26 de enero, el Consejo Nacional Electoral (CNE) pautó el proceso de recolección de firmas, la oposición tenía que recoger, en un plazo de 12 horas, 4,2 millones de rúbricas.Una parte de quienes llamaron a la activación del proceso pidieron su anulación alegando que la fecha del proceso de recolección de firmas fue anunciada con solo cinco días de antelación y que el lapso aprobado fue muy breve.Al respecto, el presidente del parlamento, Jorge Rodríguez, aseguró que el CNE actuó de acuerdo a lo previsto en el reglamento.Experiencia previaRespecto a los plazos, el presidente de Datanálisis indicó que "ni siquiera en la época que se convocó para el de Hugo Chávez (1954-2013) fue así".El mecanismo de revocatorio, incluido en el artículo 72 de la Constitución, se usó por primera vez en 2004, cuando fue convocado un referéndum contra el mandato presidencial de Chávez.Hace 18 años, durante tres días la oposición recaudó 590.492, lo que activó el referéndum que fue rechazado por el 59% de los votantes.Sin embargo, en esta ocasión el Consejo Nacional Electoral acordó los términos y condiciones del proceso.Lo que a juicio del analista fue "una convocatoria en el marco de una estrategia para que el referéndum no pudiera concretarse".Sin homogeneidadSin embargo, más allá de los retos fijados por el CNE para que la oposición buscara activar el referéndum, León duda de que con el tiempo suficiente la oposición hubiese logrado recaudar 4,2 millones de firmas."Yo no creo que si tú le hubieras dado el tiempo suficiente a la oposición, y sin esas declaraciones que amedrentan, tampoco es que hubiera sido simple que la oposición convocara a ese referéndum. La capacidad de organización de 4,2 millones de personas es difícil y especialmente entendiendo que en todas las votaciones regionales la votación opositora es inferior a eso", argumentó.Lo que queda claro para el presidente de Datanálisis "es que no hay homogeneidad de criterios en la oposición respecto a los criterios sobre la estrategia a seguir"."Obviamente que la mayoría de la oposición quiere revocar a Maduro del poder, de eso no hay duda, y eso genera una unidad de criterio. Lo que no genera unidad de criterio es si valía la pena o no desviar la atención de la negociación opositora y de la negociación política camino a las elecciones de 2024, hacia un referéndum revocatorio, ahí hay diferencias de opiniones sin entrar en quién tiene o no razón", acotó.Vía a presidencialesLa ruta electoral más cercana en el cronograma venezolano es, hasta ahora, la elección presidencial de 2024, cuando concluye el segundo mandato de Maduro.Por ello, para León lo que viene en adelante es la preparación del terreno para este proceso electoral.En el caso de la oposición, expuso el experto, debe concentrar su esfuerzo en una reestructuración interna.En segundo lugar, será clave la negociación política y aseguró que debe haber un gran estímulo para el Gobierno, "que permita presionar por condiciones electorales", luego de ello, prosiguió, el sector que adversa a Maduro deberá enfocarse en buscar ganar y no en conseguir la activación de un proceso, como era en el caso del revocatorio.

venezuela

2022

Noticias

