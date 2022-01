https://mundo.sputniknews.com/20220128/la-gripe-aviar-golpea-a-espana-tras-una-explosion-de-casos-en-la-union-europea-1120865387.html

La gripe aviar golpea a España tras una explosión de casos en la Unión Europea

Lleida, Ávila, Segovia y Palencia son las localidades de España en donde se han detectado brotes de gripe aviar en lo que va de año. 28.01.2022, Sputnik Mundo

El 4 de enero de 2022 se registró en España el primer caso de gripe aviar de la temporada 2021-2022. Fue en los márgenes del río Segre, provincia de Lleida, cuando los servicios veterinarios oficiales hallaron a cuatro cisnes y una cigüeña con el virus H5N1.10 días después tres gansos y una garza real aparecieron muertos en la Laguna del Oslo, en la provincia de Ávila. Tras las pruebas realizadas, pudieron comprobar que también estos animales tenían el virus de la gripe aviar.Luego, el 17 de enero se detectó el tercer foco de H5N1 en Palencia cuando examinaron los restos de una cigüeña que encontraron muerta en la Laguna Nava de Fuentes. Y, apenas un día después, registraron en Segovia el primer caso en aves domésticas dentro de una granja de pavos donde se criaban 18.900 animales de este tipo. La sospecha surgió debido al incremento anormal de muertes de los animales en una de las naves de explotación.Posteriormente, el 20 de enero de 2022 se confirmó otro foco en la laguna de El Bodohón, también en Ávila, y a menos de 10 kilómetros donde se registraron los primeros casos en esa provincia el 14 de enero.El alcalde de El Bodohón, Héctor Rodríguez, explicó a Sputnik, que se dieron cuenta de la situación cuando el 12 de enero encontraron un ganso fallecido, al día siguiente dos más y luego otro. En ese momento avisaron a los servicios de Sanidad de la Junta de Castilla y León y de inmediato activaron el protocolo establecido para estos casos."Hasta ahora los gansos fallecidos ascienden a 13", indicó Rodríguez. Sin embargo, destaca que, desde el 21 de enero, cuando registraron otras dos aves fallecidas "no ha vuelto a haber ningún caso más". Llevamos siete días sin aves fallecidas", precisó Rodríguez.Tanto el alcalde de El Bodohón, como el concejal de Medio Ambiente y Patrimonio del Ayuntamiento de esa localidad, Maurino González, indican que nunca habían pasado por una situación como esta; pero que las acciones inmediatas que se tomaron permitieron evitar una propagación."Desde el primer momento se realizó un bando para todo el municipio del posible caso y se advirtió que todas las aves domésticas que hubiera en casa, como gallinas, se confinaran para no tener contacto con aves silvestres que se acercaran a ellas. La zona donde están los gansos, de las dos lagunas, se ha acordonado para evitar el paso de vecinos, y el personal del Ayuntamiento ha hecho una desinfección y limpieza diaria en la zona", indicaron.Brote europeoPero España no es el único país afectado. De acuerdo con el Instituto Federal de Investigación en Sanidad Animal alemán, Europa se enfrenta a la peor temporada de gripe aviar en su historia.Hasta el momento se han detectado más de 700 focos en granjas avícolas de 31 países europeos, donde la variante H5N1 ha sido la predominante.Italia y Francia han sido los países que más han visto crecer el número de casos. Solo en Francia se contabilizan más de dos millones de aves muertas y de los 151 criaderos afectados en el país galo, dos tercios de ellos están en el departamento de Landas, muy cerca de la frontera con España.A su vez, Alemania acumula unos 652 focos notificados. Sin embargo, en ninguno de estos países se ha detectado una transmisión a los humanos. En Europa, esto solo ha sucedido en el Reino Unido con un hombre de 79 años que convivía con más de 160 patos.Por su parte, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, Luis Planas, aseguró que su equipo estaba siguiendo "muy de cerca" los casos notificados.Además, desde el 2 de enero las autoridades españolas pidieron confinar a las aves de corral para evitar cualquier contacto con animales silvestres de diversos puntos del país. También se activó un plan que establece las medidas a seguir y las zonas declaradas de especial vigilancia, entre las que se encuentran las lagunas de La Moraña. En Segovia, por ejemplo, además de sacrificar a más de 18.900 pavos infectados, se colocó un perímetro de 10 kilómetros para vigilar a más de 120.000 aves.A su vez, en una de las lagunas afectadas en Ávila se cuenta con un sistema de cámaras para grabar, monitorear y transmitir en directo las 24 horas por YouTube el comportamiento de los animales.A través de este proyecto llamado Directo Natura se ha logrado ubicar a animales que podrían estar enfermos para luego llevarlos al Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, en Madrid, para examinar si tienen o no el virus de la influenza aviar.Desde el Colegios Profesionales de Veterinarios de Castilla y León se ha hecho un llamado a la población a "estar tranquilos" porque, aseguran, "no hay riesgo inminente de una pandemia".

