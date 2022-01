https://mundo.sputniknews.com/20220128/habra-guerra-1120892961.html

¿Habrá guerra?

¿Habrá guerra?

Si depende de Rusia no habrá guerra, afirmó el canciller ruso, Serguéi Lavrov. Analista opina que estamos en una 'niebla de guerra' creada por EEUU... 28.01.2022

La voluntad de Rusia¿Es inminente una guerra? Las respuestas al respecto se han producido casi simultáneamente este viernes en dos capitales, Moscú y Minsk. El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, afirmó que, si depende de Rusia, las tensiones en torno a Ucrania no van a desembocar en una guerra.Así respondió a la pregunta de Radio Sputnik durante una conferencia de prensa en la que también participaron las emisoras Komsomólskaya Pravda, Eco de Moscú y Govorit Moskvá [Habla Moscú]:"Si esto depende de la Federación de Rusia, no habrá guerra. No queremos guerras, aunque tampoco permitiremos que nuestros intereses sean ignorados, pisoteados burdamente. No puedo decir que las negociaciones [con Occidente] hayan terminado porque –ustedes saben muy bien que en EEUU y la OTAN han pasado más de un mes estudiando nuestras propuestas extremadamente sencillas, contempladas en los proyectos de acuerdos con Washington y la Alianza Atlántica– nosotros recién recibimos anteayer [el miércoles] las respuestas, formuladas al estilo occidental, que son turbias. Sin embargo, contienen elementos racionales pero referentes a asuntos secundarios, dijo el canciller ruso"."En el contexto del documento de la OTAN, la respuesta de EEUU es casi un dechado de decencia diplomática, la respuesta de la OTAN está tan ideologizada, 'respira' tanto la singularidad de la Alianza Atlántica, su especial misión, que me avergoncé un poco de los que escribieron los textos", señaló Serguéi Lavrov.Además, apuntó que Rusia ya está trabajando en un estudio interdepartamental sobre la respuesta de Washington y la OTAN a las propuestas de Moscú, recordando las declaraciones del presidente ruso, Vladímir Putin, quien afirmó que, si fracasan los intentos de Rusia por acordar unos principios de seguridad en Europa, mutuamente aceptables, Moscú tomará medidas de respuesta, que pueden ser muy variadas, y la decisión se tomará sobre la base de propuestas militares.Occidente inventó la "amenaza" rusa en América Latina y se asustó a sí mismoLa prensa occidental ha puesto un auténtico grito en el cielo ante las últimas conversaciones telefónicas que sostuvo el presidente ruso, Vladímir Putin, con sus homólogos de Cuba, Venezuela y Nicaragua, donde las partes acordaron desarrollar la cooperación en todos los ámbitos, incluido el técnico-militar.Se trata de unas naciones latinoamericanas "muy cercanas y amistosas" a Moscú, según indicó al respecto el canciller ruso, Serguéi Lavrov, señalando que los mandatarios "acordaron examinar nuevas vías para profundizar nuestra asociación estratégica en todos los ámbitos sin excepción alguna".Estas conversaciones fueron interpretadas por el diario español El Debate de la siguiente forma: "Rusia cierra filas con las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua". Así lo dice el título de un artículo al respecto, donde se subraya que "el Kremlin promete mayor cooperación, incluida la militar, a los regímenes comunistas de Hispanoamérica".En un tono alarmante, el medio repasa la cronología de las llamadas del mandatario ruso, constatando que "el 18 de enero Putin se puso en contacto con Daniel Ortega", donde ambos "destacaron la importancia de mantener la estrecha coordinación en la escena internacional en el marco de la asociación estratégica entre los dos países", al tiempo que se añade con indignación que "Vladímir Putin felicitó cordialmente a Daniel Ortega por su reelección al más alto cargo del Estado y la toma de posesión como presidente de Nicaragua"."El 20 de enero, Putin levantó de nuevo el teléfono para llamar a Venezuela", sostiene El Debate al mejor estilo de una novela de ciencia ficción. Se lee que "Maduro anunció que durante la conversación con Putin acordó el fortalecimiento de las relaciones bilaterales, mientras que el Kremlin destacó que conversaron sobre la importancia de la conectividad aérea entre ambas naciones". Se añade, además, que "en esa conversación telefónica, Putin habría expresado la disposición de Rusia de respaldar a Venezuela en la protección de su soberanía".Por último, el medio español se refiere a las conversaciones del jefe del Kremlin con Miguel Díaz Canel, a quien califica como "el encargado de la dictadura castrista". Se indica que, según la parte rusa, "se examinaron las cuestiones de la futura coordinación de acciones de los dos países en la arena internacional en conformidad con los principios de la cooperación estratégica y tradiciones de amistad y entendimiento mutuo". Y, tras repasar estos contactos, el medio alertó ante "un posible despliegue militar ruso" en América Latina.En este contexto, la agencia AFP habla de la "amenaza de Rusia" en Venezuela, Cuba y Nicaragua, afirmando que se trata de una "ofensiva" que hace "recordar la Guerra Fría". Asimismo, se señala que "Moscú ayudó a Venezuela a diseñar una criptomoneda, perdonó una deuda de 35 millones de dólares a Cuba y dirige un complejo antidrogas de alta tecnología en Nicaragua, que muchos creen que es una base encubierta para espiar en toda la región".Entre los hechos destinados a asustar al lector se menciona cómo, "poco después de entrar en servicio en 2019, el buque de guerra más avanzado de Rusia", Almirante Gorshkov, "realizó una gira de buena voluntad por el Caribe, armado con misiles crucero, sistemas de defensa antiaérea y otro armamento", llegando "al puerto de La Habana".Al mismo tiempo, se asevera que "el aliado más cercano de Rusia es Venezuela", argumentándose que "durante las dos últimas décadas de gobierno socialista ha gastado miles de millones en la construcción de su defensa aérea con la ayuda de Rusia, desde aviones de combate Sujoi y helicópteros de ataque hasta radares sofisticados y lanzamisiles que son disparados desde el hombro". En este contexto, se citan las palabras de un militar de que "tal arsenal le da a Nicolás Maduro la capacidad de infligir un daño grave en caso de cualquier conflicto".Para hacer creer que son unos planes contemplados por Rusia, el medio Infobae recuerda que hace unas semanas, "el viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, no descartó ni confirmó un eventual despliegue de infraestructura militar rusa en Cuba y Venezuela". Algo que la cadena La Voz de América interpretó como una "amenaza" en su reportaje:Sin presentar pruebas, Infobae sostiene que la "posibilidad" del despliegue militar ruso en Latinoamérica "ganó fuerza en el Kremlin como una amenaza a la seguridad regional de Estados Unidos, que junto a sus aliados europeos ha desplegado fuerzas para intentar disuadir a Rusia de invadir Ucrania".Ante estas afirmaciones, el columnista de Sputnik Miguel Fernández denuncia en su artículo "los falsos tambores de guerra", constatando que "algunos titulares de prensa insisten en vaticinar un eventual e imaginario escenario de guerra global, con supuestas armas y tropas rusas acantonadas" en Latinoamérica.Sus palabras las confirman las últimas declaraciones del vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitri Medvédev, quien acaba de calificar como "totalmente incorrecto" hablar hoy del despliegue militar ruso en países aliados de América Latina. Insistió en que "son naciones plenamente soberanas". "No podemos emplazar nada allí como ocurrió en Cuba, por ejemplo, simplemente porque ello debería ser consistente con su posicionamiento geopolítico, sus propios intereses nacionales", subrayó Medvédev, al argumentar, entre otros aspectos, que "Cuba y Venezuela procuran salir del aislamiento, normalizar hasta cierto grado sus relaciones con EEUU".Pero estas palabras no se encuentran en las portadas internacionales, como tampoco se encuentra en la prensa dominante la postura rusa en torno al conflicto de Ucrania, donde la Cancillería del gigante euroasiático acaba de reafirmar que Moscú considera "inaceptable el mero hecho de pensar en una guerra con el pueblo" de esa nación, al tiempo que los titilares occidentales siguen con su cuenta sobre la "invasión rusa" al país vecino."Transición hegemónica": analista argentino urge a una mayor alianza con RusiaProfundizar sus conocimientos sobre Rusia y el gran espacio euroasiático, en un contexto en el que esta inmensa región está transitando hacia el liderazgo global, al tiempo que EEUU "está dejando" este puesto. Es la intención del argentino Sebastián Tapia, licenciado en Relaciones Internacionales, quien acaba de venir a estudiar a Moscú.Se trata de una maestría en la prestigiosa Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos para estudiar "en profundidad" a Rusia y las demás naciones que integran la Comunidad de Estados Independientes, "su historia, su economía y sus relaciones".Una carrera que enriquecerá el ya profundo conocimiento de Tapia de estas latitudes, a punto tal que hasta domina el idioma ruso, al tiempo que se convirtió en un huésped frecuente de la capital rusa y otras ciudades de este país y sus vecinos.Este conocimiento es el que le hace rechazar la campaña mediática occidental que busca presentar a Rusia como "una amenaza", además de promoverse constantemente el cuento sobre una inminente "invasión" rusa a Ucrania.Subrayó, asimismo, que Rusia no es único blanco de EEUU y sus aliados, sino que también proyecta su estrategia ofensiva para América Latina.En este contexto, vinculó la próxima escala en Rusia –previo dirigirse a China– del presidente argentino, Alberto Fernández, a "cierta fricción" que está teniendo la nación suramericana "con el Gobierno estadounidense y con el FMI a partir de la negociación de su deuda"."Esta gira tiene que ver también con la transición hegemónica, donde China y Rusia están empezando a influenciar en Suramérica y en Latinoamérica, mientras que EEUU no ha hecho nada para ofrecer algo alternativo", sentenció Tapia, quien adelantó que su intención tras estudiar en Rusia es "volver a Argentina para influenciar en los centros decisorios del país de la mejor manera posible y con una mirada fresca y nueva que no se conozca desde allá".Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov y Víctor Ternovsky.

