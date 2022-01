https://mundo.sputniknews.com/20220128/europeistas-vs-soberanistas-quienes-ganaran-en-las-elecciones-francesas-1120863619.html

Europeístas vs. soberanistas: ¿quiénes ganaran en las elecciones francesas?

Europeístas vs. soberanistas: ¿quiénes ganaran en las elecciones francesas?

A pocos meses de las elecciones presidenciales en Francia, el analista Leo Harari dialogó con GPS Internacional para analizar las perspectivas políticas en... 28.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-28T10:26+0000

2022-01-28T10:26+0000

2022-01-28T10:26+0000

gps internacional

francia

organización para la cooperación y el desarrollo económico (ocde)

elecciones

emmanuel macron

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1c/1120863594_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_0cf9a1420e17d6af795d4e50366a911a.jpg

Europeístas vs. soberanistas: ¿quiénes ganaran en las elecciones francesas? Europeístas vs. soberanistas: ¿quiénes ganaran en las elecciones francesas?

El Gobierno de Francia asumió en enero la Presidencia semestral del Consejo de la UE. Con respecto a la carrera electoral, "si seguimos las encuestas más recientes, parece presentarse un panorama similar al del 2017, con Macron llegando a la segunda vuelta con mayoría de votos, y Le Pen atrás para pelear una que no podría ganar", remarcó.Por otro lado, "hay una candidata republicana llamada Valérie Pécresse, heredera de la corriente de Sarkozi, que son conservadores y de derecha, pero democráticos, defensores de los grandes valores y exponen una línea de separación profunda con la extrema derecha", sostuvo. Sin embargo, "no es una candidata que despierte pasiones, pero podría llegar a la segunda vuelta", expresó. En ese caso, "las encuestas darían ganador a Macron pero con porcentajes relativamente pequeños", indicó Harari.Los ecologistas ganan terreno en el progresismo francésCon respecto a las opciones progresistas, "la izquierda tiene un panorama muy fraccionado", indicó. En ese marco, "lo más importante es que en las elecciones regionales los ecologistas tuvieron un avance muy importante, lo que les hizo pensar que podían ser un gran movimiento unificador que se arrastraría buena parte del electorado de izquierda", sostuvo. Sin embargo, "en las elecciones presidenciales la gente tiene otros criterios y el líder no da una dimensión presidencial", concluyó el analista.En Sputnik y radio M24 también estuvimos en contacto con el investigador Juan Pablo de María, con quien dialogamos sobre la posible entrada de Argentina a la OCDE.Argentina, Brasil y Perú con posibilidades de ingreso a la OCDELa Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) decidió este 25 de Enero abrir negociaciones de adhesión con seis países, entre ellos tres latinoamericanos, Argentina, Brasil y Perú, además de Bulgaria, Croacia y Rumania, informó el organismo en un comunicado. En este sentido, "una eventual entrada implicaría para la Argentina poder exponer sus intereses nacionales y regionales, lo cual sería un desafío importante en el orden internacional actual", sostuvo. A su vez, "no hay que olvidar que Argentina tiene un Gobierno con una fuerte impronta latinoamericana, por lo cual el país podría gravitar de manera interesante una vez que tenga un ingreso pleno a este organismo internacional", concluyó el investigador argentino.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y magíster en Relaciones Internacionales, Santiago Caetano, continuó el análisis referente a la significación del grupo de los BRICS en el sistema internacional.GuitarrerosEn el cierre cultural, estuvimos en contacto con Guzmán Mendaro, quien es integrante de Guitarreros, un proyecto musical iniciado en 2015 e integrado por Julio Cobelli, Nicolás Ibarburu, Mendaro y Poly Rodríguez. El sonido del cuarteto recoge la herencia de las guitarras de Carlos Gardel, Amalia de la Vega y Alfredo Zitarrosa.

francia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Fabián Cardozo

Fabián Cardozo

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Fabián Cardozo

francia, organización para la cooperación y el desarrollo económico (ocde), elecciones, emmanuel macron, аудио