Este superalimento triunfa en España y te ayudará a adelgazar mientras fortaleces el sistema inmune

Las semillas germinadas y los brotes tiernos son unos de los grandes protagonistas de los superalimentos, que hoy en día están tan demandados. Entre ellos, se... 28.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-28T12:27+0000

2022-01-28T12:27+0000

2022-01-28T12:39+0000

españa

comida

supermercado

alimentos saludables

🥚 alimentación

compra

plantas

Desde hace un tiempo vemos que Mercadona está apostado por la alimentación sana y las conservas saludables y por ello ha decidido introducir en su supermercado un superalimento que forma parte de los remedios de la abuela y puede disfrutarse de diversas maneras.Un alimento que, además, llevaba tiempo siendo demandado por los clientes. A finales de febrero de 2020, una cliente de Mercadona escribió una crítica en sus redes sociales hacia el supermercado por no vender brotes tiernos de ajos. "Al final acabo comprando varios botes en otras superficies a las que no voy tan a menudo", comentaba. Un par de meses más tarde, otro usuario a través de Twitter les reprochaba lo mismo a los responsables de la cadena de alimentación.Ahora, un año después, Mercadona ha decidido incluirlo en sus lineales de conservas saludables. A los brotes de ajo se le atribuyen propiedades antimicrobianas, antibacterianas y antivirales, y no solo eso, diluido en agua, germinado o incluso combinado con otros ingredientes, resulta ser un buen expectorante que además puede fortalecer el sistema inmune.Los brotes de ajo se recolectan en la primera fase del crecimiento de la planta y se pueden usar de varias maneras: comerlos crudos, asarlos a la parrilla, freírlos o usarlos como ensalada de vegetales, aunque su uso más frecuente es para hacer un revuelto de ajos con huevos o tortilla.Pero fijémonos ahora en su valor nutricional. El porcentaje de grasas es ínfimo y contiene muy pocas calorías (29 por cada 100 gramos) lo que le ha hecho convertirse en un buen aliado para bajar de peso. Respecto a los demás valores, los ajetes poseen tan solo 3,2 gramos de hidratos de carbono y 2,1 de proteína.Los que lo han probado se atreven a decir que los brotes de ajo son un verdadero manjar debido a que tienen un sabor más suave, pero que prácticamente posee los mismos beneficios que el ajo tradicional. Eso sí, si tienes el estómago sensible tampoco conviene abusar del ajo y sus familiares porque puede llegar a generar ardor gástrico, o algunos otros efectos desagradables como el mal aliento.

