Entre Moscú, Pekín y Washington: el intento de equilibrio político de Argentina

28.01.2022

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, estará en Moscú y Beijing la primera semana de febrero. Se reunirá con Vladímir Putin y con Xi Jinping, acompañado de una delegación de alto nivel del Gobierno argentino. Su visita ocurrirá luego del viaje en enero del canciller, Santiago Cafiero, a Washington, donde se reunió con el secretario de Estado, Antony Blinken, y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.El recorrido Washington-Moscú-Beijing del Gobierno argentino ocurre en un momento de gran complejidad interna y externa. En lo primero, debido a la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), marcada por la dilación en el acuerdo y el horizonte de las hipótesis de default o ajustes que asoman. Esa pulseada, en esencia con Estados Unidos (EEUU), es el eje vertebral de una actualidad y proyección argentina, marcada por el 10% de crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) en el 2021, pero aún con más de 40% de pobreza.En el plano internacional, la agenda de enero está marcada por el conflicto alrededor de Ucrania, que involucra de forma protagónica a Rusia, EEUU, Reino Unido, la Unión Europea y la OTAN. Las cámaras internacionales están centradas en una escalada que da cuenta de los enfrentamientos en la nueva configuración multipolar en desarrollo y disputa.En ese contexto Fernández se reunirá con Putin, luego con Xi Jinping en el marco de los Juegos Olímpicos de Invierno a cuya inauguración no asistirá ninguna delegación diplomática estadounidense. El presidente argentino recorrerá así los dos centros del eje de poder euroasiático en búsqueda de acuerdos económicos, en un contexto de condicionamiento y restricción vía deuda con el FMI dependiente de Washington que está, a su vez, enfrentado a Rusia y China. ¿Un equilibrio imposible pero necesario?Principios de política exteriorEl canciller, Santiago Cafiero, afirmó a principio de enero que la política exterior argentina era "realista, amistosa y digna". Se trató de una respuesta a la pregunta de cómo definir el despliegue que se busca desde la Casa Rosada en un contexto de inestabilidad regional y disputa global, es decir, cómo relacionarse en el actual escenario desde un país como Argentina.Se trata, afirma, de "mantener el principio histórico de la defensa de nuestros intereses más allá de alineamientos automáticos", principio que, explica, proviene del peronismo, que emergió a mediados del siglo pasado bajo la línea rectora de la "tercera posición", es decir fuera de los dos grandes bloques entonces conformados y dominantes.Esto lleva a explicar algunos de los movimientos de la política exterior argentina: "Mantener una relación con un polo de poder tan influyente como los EEUU, al mismo tiempo que, y esta es una imagen que ha tratado de construir nuestro presidente, gestos muy claros, como por ejemplo la presencia de Lula y Mujica en la celebración del día de los derechos humanos en la Plaza de Mayo el último diciembre, el apoyo explícito a Evo Morales luego del golpe de Estado en Bolivia", dice."El presidente ha construido una imagen de poder ser interlocutor de distintos actores de la política internacional", afirma Raimundi. En esa línea pueden situarse hechos como la compra de la vacuna Sputnik V a Rusia, la actual posición en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la presidencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), o la gira que hará Fernández a Moscú y Pekín en pocos días.Rusia y China: la proyección multipolarEstá previsto que Fernández se reúna con Vladimir Putin el 3 de febrero. "Hablarán acerca de la colaboración en el tema de vacunas, inversiones, ciencia y en otros temas de interés común", afirmó Gabriela Cerruti, portavoz de la presidencia de Argentina. Será el primer encuentro presencial entre ambos mandatarios, que mantuvieron varias conversaciones virtuales en los dos años de mandato del actual presidente argentino, una de ellas el pasado 4 de junio, cuando inició en Argentina la producción de la vacuna Sputnik V.La última actividad entre los dos países tuvo lugar el 7 de diciembre en la Casa Rosada, con la presencia de Fernández, el Fondo Ruso de Inversión Directa, ejecutivos de empresas, representantes de bancos, para trabajar sobre proyectos de inversiones en turismo, minería, energía renovable, entre otros. El embajador ruso en Argentina, Dmitry Feoktistov, afirmó entonces que se trató de una reunión "histórica y muy importante, porque hace más de tres años que una delegación de ese nivel de empresarios rusos no visitaba la Argentina".La llegada a China, por su parte, está prevista para el 4 de febrero. El vínculo con el país asiático, que cumple 50 años de relaciones, tiene especial importancia en materia de inversiones en infraestructuras, ferrocarriles, represas, compras como la de dos reactores argentinos para radioisótopos medicinales, la posible incorporación a la Ruta de la Seda. "China tiene un nivel de intercambio y transferencia de tecnología y un formato de cooperación que no te impone un modelo", explicó recientemente el embajador argentino en China, Sabino Vaca Narvaja.La proyección hacia China es importante: el país, según el canciller, será en "dos o tres años más nuestro principal socio comercial". La potencia asiático fue durante, por ejemplo, el principal socio comercial de Argentina, por encima de Brasil, durante períodos del 2020. No se trata de un fenómeno de Argentina: China ya es el principal socio de varios países de la región, como Brasil, Chile o Uruguay.Washington y el FMIEl FMI significa centralmente Washington, que, como fue reconocido por Mauricio Claver-Carone —entonces director ejecutivo de EEUU en el Fondo—, otorgó el préstamo para apoyar al Gobierno de Mauricio Macri.Los 44.000 millones de dólares que Argentina le debe al FMI, que se encuentran en proceso de negociación, son un mecanismo de condicionamiento económico, político y geopolítico para el actual Gobierno. Ningún acuerdo será posible sin el visto bueno estadounidense, y Washington le exige a Argentina, vía la deuda con el Fondo, no solo políticas de ajuste, sino también condicionamientos a la política exterior argentina, tanto para la región como dentro del marco global.La política de Washington cuenta, a su vez, con actores con cercanía dentro del Frente de Todos, el espacio de coalición de gobierno. La heterogeneidad de la fórmula que ganó las elecciones en el 2019 tiene su traducción en que algunos sectores internos apuestan por la continuidad de una relación centrada en EEUU, mientras que otros tienen la mirada puesta en la necesidad de ampliar el arco de relaciones exteriores, y desplegar una estrategia en el mapa de oportunidades que puede representar la actual disputa global.En ese contexto la gira presidencial por el eje de poder eurasiático muestra el despliegue de una política exterior que, si bien está condicionada por el peso estadounidense centrado en la negociación de la deuda, busca abrirse más allá de Washington, aún con las tensiones y ataques por parte de sectores políticos y mediáticos opositores que señalaron a la visita de Fernández a Moscú y Beijing como "inoportuna", "inconveniente" o "inexplicable".Fernández terminará la gira en Barbados, país que se convirtió en república en noviembre del 2021. Lo hará como mandatario argentino, a la vez que como presidente pro tempore de la CELAC, un organismo en proceso de reconstrucción que tiene, a su vez, una relación creciente con China, algo que aparece como central en el actual contexto de disputas y posibilidades geopolíticas abiertas.

