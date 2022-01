https://mundo.sputniknews.com/20220128/el-sector-empresarial-boliviano-pide-inclusion-en-planes-gubernamentales-1120899348.html

El sector empresarial boliviano pide inclusión en planes gubernamentales

El sector empresarial boliviano pide inclusión en planes gubernamentales

LA PAZ (Sputnik) — El sector empresarial de Bolivia aplaude la reactivación económica recién reportada por el Gobierno, pero considera que las políticas... 28.01.2022, Sputnik Mundo

El experto, gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, que expone con frecuencia el criterio del empresariado privado, hizo la declaración al comentar el informe económico presentado por el presidente socialista Arce el pasado sábado 22, con motivo del Día del Estado Plurinacional.El gobernante dio datos "esperanzadores" de 2021 como un crecimiento económico de 6%, inflación de menos de 1%, superávit comercial después de seis años, reducción de la pobreza y la tasa de desempleo, además de un pronóstico de crecimiento de 5,1% del Producto Interno Bruto en 2022, señaló Rodríguez."Juntos podemos hacer que la economía no solo crezca como el año pasado (…), desde el sector empresarial tenemos la mayor voluntad de que lo que dijo el presidente, que podemos crecer a 5,1%, se transforme en 6% o 7%", afirmó el experto.El Gobierno ha presentado los datos económicos de 2021 como fruto de un modelo económico en el cual el Estado ejerce el papel dominante, como regulador, inversionista y generador de empleos, y según Rodríguez los resultados podrían ser incluso mucho mejores con una mayor apertura a inversiones privadas.Como área de incentivo al sector privado, citó el de la industria de soja y sus derivados, que lideró en 2021 las exportaciones no tradicionales con ventas externas por más de 1.300 millones de dólares."Con biotecnología el año pasado hubiéramos podido generar 600 millones de dólares adicionales", sostuvo, en referencia a una demanda empresarial, que se prolonga ya por más de una década, de autorización de nuevas semillas genéticamente mejoradas.El sector empresarial, en particular el vinculado a la agroindustria, está asentado principalmente en el departamento oriental de Santa Cruz.

