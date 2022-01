https://mundo.sputniknews.com/20220128/el-presidente-tokaev-asume-el-liderazgo-del-partido-gobernante-de-kazajistan-1120864161.html

El presidente Tokaev asume el liderazgo del partido gobernante de Kazajistán

NURSULTÁN (Sputnik) — El presidente de Kazajistán, Kasim-Yomart Tokaev, asumió las riendas del partido gobernante, Nur Otan, liderado hasta la fecha por su... 28.01.2022, Sputnik Mundo

Su candidatura, según la oficina de prensa presidencial, fue propuesta por Elbasi (líder de la nación), el título que Nazarbáev se granjeó tras gobernar Kazajistán durante tres décadas (1990-2019).El flamante líder del partido oficialista, sin embargo, ya mencionó la posibilidad de renunciar al liderazgo de Nur Otan dentro de varios meses."Mi deber constitucional es garantizar que todos los ramos del poder actúen de forma coordinada y que los organismos públicos rindan cuentas ante el pueblo. Esta circunstancia, sin lugar a dudas, implica cierto distanciamiento del presidente con respecto a la actividad de cualquier partido o movimiento, así que volveremos a examinar dentro de algún tiempo –hacia finales del presente año, posiblemente– si conviene o no que yo permanezca al frente de Nur Otan", manifestó Tokaev.El mandatario instó al partido oficialista a "ser el auténtico motor de la modernización y las reformas progresistas en Kazajistán". "Para ello, Nur Otan necesita renovarse a sí mismo. Hará falta una transformación radical de toda la labor partidista, no un cambio cosmético", advirtió.En marzo de 2019, Nazarbáev traspasó a Tokaev la presidencia de Kazajistán, pero se reservó el liderazgo del partido gobernante Nur Otan, así como del Consejo de Seguridad y la Asamblea de los Pueblos de Kazajistán (APK), organismo deliberativo que asiste al jefe de Estado en el diseño de las directrices políticas.En abril de 2021, el líder histórico anunció la decisión de transferir la presidencia de la APK a su sucesor.El 5 de enero de 2022, en medio de los violentos disturbios en varias regiones de Kazajistán, Kasim-Yomart Tokaev declaró que asume la presidencia del Consejo de Seguridad Nacional.Nazarbáev, en un vídeo difundido el 18 de enero, desmintió los rumores de un conflicto entre las élites, afirmó que el presidente Tokaev ejerce plenos poderes y se definió a sí mismo como un simple "jubilado".Varias enmiendas aprobadas por el parlamento kazajo en la segunda quincena de enero cancelan la presidencia vitalicia de Elbasi en el Consejo de Seguridad y la APK y establecen que la dirección de ambos organismos es prerrogativa del presidente en ejercicio.Algunos parientes del primer presidente kazajo fueron cesados en sus cargos en los días posteriores a las revueltas.La hija mayor de Nazarbáev, Dariga, quedó al margen del Consejo Político del partido Nur Otan. Su nombre no figura en la lista que fue publicada este viernes al término del XXI congreso extraordinario de la formación oficialista.Sin embargo, Dariga mantiene aún el escaño parlamentario que ganó en las legislativas de enero de 2021.

