El presidente de México confirma detención de exjefe policial por tráfico de armas con EEUU

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó la detención de Facundo Rosas, excomisario general de la extinta... 28.01.2022, Sputnik Mundo

Explicó que las armas traían "sensores para identificar y localizar para llevar a cabo la detención de delincuentes".El exjefe policial fue detenido por agentes de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México como responsable de un accidente de tránsito ocurrido el 27 de enero por la mañana, cuando atropelló a una mujer que falleció.Después de que bajó a auxiliar sin éxito a la víctima, el exfuncionario se identificó, fue detenido y horas después llevado a un penal de alta seguridad.Rosas es una de siete personas contra quienes la Fiscalía General mexicana emitió órdenes de aprehensión el pasado 9 de enero, acusadas por permitir el tráfico ilegal de 2.500 armas en el operativo acordado con EEUU entre 2006 y 2011, que López Obrador califica como una "violación de la soberanía" mexicana.Reapertura del casoLópez Obrador dijo que el caso fue reabierto porque en aquellos años no se respetó la soberanía mexicana y con esas armas se cometieron homicidios.El caso "es interesante, porque el expediente se archivó en México y EEUU, y se mintió de que no se sabía".Con aquella operación, "no se respetaba nuestra soberanía", al autorizar a distintas agencias estadounidenses de seguridad y combate al narcotráfico "llevar a cabo el operativo y tenían bajo sus órdenes a servidores públicos de México"."Rápido y Furioso" fracasó porque los chips adaptados a las armas habrían sido descubiertos por criminales, que los desactivaron y se quedaron con el armamento."La delincuencia tuvo toda la información, en la época en que [Genaro] García Luna era secretario de Seguridad Pública", dijo el mandatario.Ese exfuncionario está detenido en EEUU, acusado de recibir sobornos del Cartel de Sinaloa, fundado por Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, quien purga cadena perpetua en ese país vecino.López Obrador confirmó que el detenido es una de las siete personas acusadas por participar en el operativo y que la Fiscalía envió la información a EEUU de las órdenes de aprehensión.En contraste, reveló que agentes federales investigadores de EEUU (FBI) participan en la investigación del asesinato de dos canadienses cometido el viernes 21 de enero pasado, en el hotel Xcaret de Playa del Carmen, en el estado de Quintana Roo del Caribe mexicano.Las víctimas tenían antecedentes penales, una de ellos buscada por la agencia estadounidense antidrogas.La prensa local reportó que agentes de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada trasladó en una aeronave al penal de máxima seguridad del Altiplano (centro).En la lista de siete personas están García Luna; Luis Cárdenas Palomino, exjefe de la División de Seguridad Regional de la disuelta Policía Federal (reemplazada con la actual Guardia Nacional) y el propio Chapo Guzmán, los tres en prisión en EEUU.

