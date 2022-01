https://mundo.sputniknews.com/20220128/el-kremlin-putin-encontrara-la-forma-de-evaluar-la-respuesta-de-eeuu-a-las-propuestas-rusas-1120874974.html

El Kremlin: Putin encontrará la forma de evaluar la respuesta de EEUU a las propuestas rusas

MOSCÚ (Sputnik) — El presidente de Rusia, Vladímir Putin, encontrará la forma y el momento para expresar su posición sobre la respuesta de Estados Unidos a las... 28.01.2022, Sputnik Mundo

"El presidente encontrará forma y tiempo para expresar su posición", dijo Peskov, destacando que la decisión todavía no se ha tomado.Al mismo tiempo, el portavoz del Kremlin no descartó que en una conversación telefónica con el presidente francés, Emmanuel Macron, prevista para este viernes, el líder ruso evalúe la respuesta de EEUU.A finales de 2021, el Ministerio de Exteriores de Rusia publicó sus propuestas para EEUU y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) sobre las garantías de seguridad en Europa en las que, en particular, insta a Washington a renunciar recíprocamente al despliegue de armas nucleares fuera del territorio nacional y repatriar las ya emplazadas.Además, plantea a la Alianza Atlántica que frene su expansión hacia el este y se comprometa a no admitir a las naciones de la antigua Unión Soviética, particularmente Ucrania.El tema centró las negociaciones de EEUU y Rusia en Ginebra, los días 9 y 10 de enero, y la reunión del Consejo OTAN-Rusia que se celebró en Bruselas el día 12, así como se debatió el 13 de enero en una sesión del Consejo Permanente de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa en Viena.El 26 de enero, Washington y la Alianza Atlántica entregaron a Moscú las respuestas a sus iniciativas sobre las garantías recíprocas.El Kremlin señaló que Rusia se tomará un tiempo antes de sacar conclusiones sobre la respuesta de EEUU y la OTAN.

