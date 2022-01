https://mundo.sputniknews.com/20220128/eeuu-dialoga-sobre-su-respuesta-a-las-propuestas-de-seguridad-rusas-con-aliados-europeos-1120902402.html

EEUU dialoga sobre su respuesta a las propuestas de seguridad rusas con aliados europeos

EEUU dialoga sobre su respuesta a las propuestas de seguridad rusas con aliados europeos

WASHINGTON (Sputnik) — La subsecretaria de Estado (vicecanciller) de EEUU, Wendy Sherman, y diplomáticos de Francia, Alemania, Italia y Reino Unido discutieron... 28.01.2022, Sputnik Mundo

"Los participantes discutieron la respuesta escrita de EEUU y la OTAN a Rusia, la reunión del formato de Normandía celebrada en París el 26 de enero, y nuestro compromiso continuo con la diplomacia", dijo Price, portavoz del Departamento de Estado, en un comunicado.Sherman dialogó con los secretarios generales del Ministerio de Europa y Asuntos Extranjeros de Francia, Alemania e Italia, François Delattre, Andreas Michaelis, Ettore Sequi, respectivamente, y el secretario de Estado británico para Oriente Medio, Norte de África y América del Norte, James Cleverly.El 26 de enero, el embajador estadounidense en Rusia, John Sullivan, entregó la respuesta de Washington al viceministro de Exteriores ruso, Alexandr Grushkó.El canciller ruso, Sergéi Lavrov, dijo el 27 de enero que su país está revisando el escrito, pero subrayó que EEUU dejó sin respuesta la cuestión principal sobre la no expansión de la OTAN hacia el este.Moscú publicó sus sugerencias de seguridad para la OTAN y EEUU a finales de 2021, cuando las tensiones en torno a Ucrania aumentaron.En ellas pedía, en particular, garantías de que la alianza no se expandiría hacia el este.EEUU insiste en que no permitirá que nadie cierre de golpe la política de puertas abiertas de la OTAN.

