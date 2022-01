https://mundo.sputniknews.com/20220128/eeuu-celebra-comentarios-de-lavrov-de-que-rusia-no-quiere-la-guerra-1120894209.html

EEUU celebra comentarios de Lavrov de que Rusia no quiere la guerra

EEUU celebra comentarios de Lavrov de que Rusia no quiere la guerra

WASHINGTON (Sputnik) — EEUU celebra los comentarios del ministro de Relaciones Exteriores, Sergéi Lavrov, de que Rusia no quiere una guerra a medida que... 28.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-28T19:13+0000

2022-01-28T19:13+0000

2022-01-28T19:13+0000

internacional

rusia

eeuu

serguéi lavrov

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/16204/08/162040813_1:0:2300:1293_1920x0_80_0_0_c5493cf7fbe573de759514ae61074caa.jpg

"Celebramos los comentarios del ministro de Relaciones Exteriores de Rusia de esta mañana, diría que agradecemos sus comentarios de que Rusia no quiere la guerra y agradeceríamos una respuesta del Gobierno ruso a los principios que les hemos establecido, pero esto debe ser respaldado con acción. Si bien damos la bienvenida al mensaje, necesitamos verlo respaldado por una acción rápida", dijo el funcionario.Más temprano, Lavrov dijo que Rusia no quiere una guerra con Occidente y que no habrá conflicto si depende de Moscú.El ministro de Relaciones Exteriores agregó que Rusia quiere "trabajar honestamente" en lo que respecta a sus propuestas sobre garantías de seguridad.Además, un alto funcionario de la administración Biden comunicó que EUU está listo para escuchar a Rusia brindar explicaciones en próxima reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Ucrania la próxima semana.Rusia publicó a finales de 2021 sus proyectos de acuerdos con EEUU y la Organiación del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) sobre las garantías de seguridad.Moscú exige garantías jurídicas de que la OTAN se compromete a no ampliarse hacia el este, no admitir a Ucrania y no instalar sus bases militares en las repúblicas postsoviéticas.Las propuestas también pretenden el no emplazamiento de armas ofensivas de la OTAN en la cercanía de las fronteras de Rusia y la retirada de las fuerzas de la Alianza en Europa del Este a las posiciones de 1997.EEUU pidió a la parte rusa no publicar sus respuestas a la iniciativa de Moscú.Lavrov dijo al respecto que esa petición se respetará y, al mismo tiempo, señaló que la opinión pública de Rusia y de otros países merece estar informada sobre su esencia.

https://mundo.sputniknews.com/20220128/putin-encarga-enmendar-el-proyecto-de-nueva-concepcion-de-la-politica-exterior-de-rusia-1120881957.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusia, eeuu, serguéi lavrov