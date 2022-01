Descalzo y en bata, paciente escapa de hospital en México al enterarse que tiene COVID | Video

🔴INCREÍBLE🔴 Infectado de Covid-19 🦠escapa del hospital General Regional 220 del @Tu_IMSS 😱 #Toluca #Edomex



“Ya me quiero ir, no quiero estar aquí, voy a tomar un taxi, me voy a mi casa”, dijo... 🤔🤔 pic.twitter.com/kYrCjzouvH