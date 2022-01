https://mundo.sputniknews.com/20220128/caso-juan-darthes-nuevos-testigos-en-la-causa-por-violacion-contra-el-actor-argentino-1120904951.html

Caso Juan Darthés: nuevos testigos en la causa por violación contra el actor argentino

La causa que investiga al actor argentino Juan Darthés por violación se reanudó en Brasil tras un receso judicial de casi 60 días. La Justicia brasileña... 28.01.2022, Sputnik Mundo

Varios integrantes del círculo íntimo de la actriz argentina Thelma Fardín declararon durante la jornada del 27 de enero. Son personas a quienes la mujer le había contado el abuso perpetrado por Darthés en 2009, mientras se encontraban en Nicaragua, en el marco de una gira con el elenco de la serie infantil Patito Feo.También aportó su testimonio, aunque un día después, la actriz Anita Co, quien en 2018 y a través de sus redes sociales había denunciado al actor por abuso sexual. Co había sido citada a brindar su testimonio el 1 de diciembre de 2021 pero debido a la extensión de las jornadas de declaración y el inicio de la feria judicial en Brasil postergaron su presencia hasta el 28 de enero.Su testimonio se une a los ya aportados por Fardín y la actriz Calu Rivero, el 30 de noviembre y el 1 de diciembre de 2021, respectivamente.El abogado de la actriz de Patito Feo, Mathias Arias Uval, indicó que se espera que en los próximos días declare también Darthés —cuyo nombre real es Juan Rafael Pacífico—, algo que no ha sucedido hasta el momento.Arias Uval no se mostró optimista en relación a que el proceso tenga una sentencia rápidamente, ya que una vez que culmine la etapa de declaraciones, las partes tendrán que presentar sus alegatos.Además, el letrado estima que la estrategia de la defensa será dilatar el fallo lo más que se pueda."No creo que se resuelva este mes" dijo a medios argentinos sobre el caso, que marca un precedente debido a la colaboración de las fiscalías de Argentina,Brasil y Nicaragua.De ser condenado, el acusado cumpliría una condena de hasta 12 años de cárcel por el delito de 'estupro agravado'. La reclusión debería cumplirse en Brasil, país de origen de Darthés y donde se refugia desde la denuncia en su contra, con la intención de no ser extraditado a Nicaragua."Ahora le toca a la justicia"Horas antes del comienzo del juicio, Fardín publicó en sus redes sociales una serie de conmovedores vídeos con testimonios de mujeres que fueron víctimas de situaciones de abuso.Con la frase "gracias a que alguien habló, yo hoy puedo hablar", los videos, de apenas unos pocos segundos, recuerdan el relato que la misma Thelma Fardín hizo público en 2018.La publicación realizada en Instagram incluye mensajes de mujeres de distintos países de Sudamérica que le describen a la actriz parte de su desgarradora historia y cómo la valentía de la argentina las había motivado a denunciar, revelar la verdad a su familia o enfrentar a sus agresores.Los testimonios de mujeres de todas las edades fueron leídos por actrices que integran el colectivo Actrices Argentinas y que apoyaron la causa de Thelma desde el primer día, cuando juntas, el 11 de diciembre de 2018, dieron una conferencia para informar la denuncia presentada por la actriz."Nosotras ya hablamos, ahora le toca a la justicia" finaliza el audiovisual.

