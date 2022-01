https://mundo.sputniknews.com/20220128/brasil-autoriza-la-venta-de-autotest-del-covid-19-1120886091.html

Brasil autoriza la venta de autotest del COVID-19

Brasil autoriza la venta de autotest del COVID-19

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) de Brasil autorizó la venta de autotest de COVID-19, que permitirá que los... 28.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-28T17:32+0000

2022-01-28T17:32+0000

2022-01-28T17:32+0000

américa latina

brasil

covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1c/1120888408_0:60:3533:2047_1920x0_80_0_0_c2114c1f0ece9d0fc2465978c529a2ae.jpg

Tras una reunión celebrada la mañana de este 28 de enero, la dirección de este organismo estatal informó en un comunicado que queda autorizada "la distribución, comercialización y utilización de autotest para detección del antígeno del Sars-CoV-2".Los test se podrán comprar en farmacias y otros establecimientos de salud autorizados por la vigilancia sanitaria, pero no por Internet (en los últimos días se detectaron sitios web de venta de falsos test).La Anvisa recordó que los autotest "no definen un diagnóstico", sino que tienen carácter orientativo, por lo que no tendrán la validez de un certificado médico para solicitar una baja laboral, por ejemplo.Brasil vive una explosión de casos de COVID-19 debido a la variante ómicron (el jueves 27 se batió el récord diario de contagios, casi 230.000), por lo que en las últimas semanas creció la presión para que las autoridades sanitarias autorizaran los autotest como medida para evitar más infecciones.

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

brasil, covid-19