https://mundo.sputniknews.com/20220128/berlin-confirma-que-en-verano-de-2021-expulso-a-un-empleado-del-consulado-ruso-en-munich-1120901365.html

Berlín confirma que en verano de 2021 expulsó a un empleado del consulado ruso en Múnich

Berlín confirma que en verano de 2021 expulsó a un empleado del consulado ruso en Múnich

BERLÍN (Sputnik) — El Ministerio de Exteriores de Alemania confirmó que un empleado del consulado de Rusia en Múnich fue declarado persona non grata y abandonó... 28.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-28T21:04+0000

2022-01-28T21:04+0000

2022-01-28T21:04+0000

internacional

rusia

europa

alemania

espionaje

der spiegel

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/104119/03/1041190335_0:0:3167:1782_1920x0_80_0_0_80dbe4c966e3038bbd537d9c8c5e4317.jpg

El periódico Der Spiegel informó que las autoridades alemanas expulsaron a un empleado del consulado ruso. Según el medio, la iniciativa de Berlín estuvo relacionada con un caso de espionaje, en el que podía estar implicado el ciudadano ruso Ilnur N., que trabajaba en una de las universidades de Alemania. Días antes un tribunal del país presentó cargos en su contra.Al mismo tiempo, el diplomático no precisó la razón por la cual el empleado del consulado fue declarado non grato.Esta semana se supo que la Fiscalía Federal alemana presentó cargos contra Ilnur N. por su supuesto espionaje a favor de Rusia. El portavoz del presidente ruso, Dmitri Peskov, dijo que el Kremlin no sabía nada sobre la detención de personas en Alemania por sospechas de que filtraron secretos sobre el programa espacial.

alemania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusia, europa, alemania, espionaje, der spiegel