AT&T advierte que seguirá en México sólo si Telcel respeta las reglas de competencia

La empresa estadounidense AT&T pidió que se respete el marco regulatorio del sector de las telecomunicaciones de México, que es controlado, principalmente, por... 28.01.2022, Sputnik Mundo

Este 28 de enero, la CEO de AT&T México, Mónica Aspe, condicionó la estancia de la compañía en el país, al asegurar que existe una empresa preponderante que no cumple la normatividad necesaria para tener una sana competencia.En México, el mercado de los servicios de telefonía móvil e internet es controlado hasta en un 71% por América Móvil, cuyas marcas Telmex y Telcel alcanzan grandes coberturas a lo largo del territorio, de acuerdo con datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). La segunda compañía que más prepondera en el sector es AT&T, con 16,48% de participación en el segmento. AT&T expresó que sus intenciones de quedarse en el mercado mexicano son sólidas, pero admitió que, como cualquier empresa global, "la permanencia en un mercado particular se analiza periódicamente". Las declaraciones del conglomerado estadounidense se dan días después de que Carlos Slim Domit, presidente del Consejo de Administración de América Móvil, acusara que AT&T mueve sus hilos en Estados Unidos para que Claro TV —otra empresa de la familia Slim— no ingrese al mercado de la televisión de paga en México. Según Slim Domit, AT&T es controlada por personas "ineficientes e incapaces" y ha utilizado sus contactos para tener injerencia en la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), a fin de evitar la entrada de Claro TV al segmento de la televisión restringida, argumentando que violaría las normas de competencia de la región con su incursión. El 26 de enero, las autoridades mexicanas determinaron que la familia Slim aún no puede participar con Claro TV en el negocio de la televisión de paga y solicitó realizar otra propuesta formal, porque la que presentó ya estaba desactualizada, según dijeron los funcionarios del IFT.

