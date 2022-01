https://mundo.sputniknews.com/20220128/anuncian-los-temas-clave-de-la-conversacion-de-putin-y-xi-jinping-en-pekin-1120868440.html

Anuncian los temas clave de la conversación de Putin y Xi Jinping en Pekín

Anuncian los temas clave de la conversación de Putin y Xi Jinping en Pekín

Moscú, 28 ene (Sputnik) — El presidente de Rusia, Vladímir Putin, al reunirse con su homólogo de China, Xi Jinping, debatirá la temática internacional... 28.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-28T12:39+0000

2022-01-28T12:39+0000

2022-01-28T12:39+0000

internacional

rusia

china

⚽ deportes

vladímir putin

xi jinping

asia

juegos olímpicos

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108754/09/1087540991_0:47:2943:1702_1920x0_80_0_0_1d28b2136081a80af2cab6da45094c16.jpg

Putin asistirá el 4 de febrero a la inauguración de los Juegos Olímpicos de Pekín y sostendrá negociaciones con Xi Jinping."Supongo que esta vez se dedicará mucho tiempo a intercambiar opiniones sobre la problemática internacional, en particular, sobre la estabilidad estratégica en Europa, las garantías de seguridad para Rusia, el diálogo con EEUU y la OTAN y los problemas regionales", dijo Peskov.También señaló que los líderes de Rusia y China cotejarán sus posiciones sobre los derroteros clave de la cooperación internacional, en particular, en materia energética, inversiones, estudio del espacio y otras esferas.Peskov agregó que los líderes sostendrán negociaciones de pleno formato."Los jefes de Estado podrán hablar tanto a solas como en compañía de sus delegaciones. No serán unas delegaciones numerosas, pero suficientes desde todos los puntos de vista para debatir la multifacética cooperación ruso-china que se desarrolla en diversos formatos", dijo.Putin visitó China en numerosas ocasiones a lo largo de 20 años, pero las tradicionales visitas mutuas anuales de ambos presidentes no se cumplieron durante los últimos dos años debido a la pandemia.

https://mundo.sputniknews.com/20220126/china-agradece-a-rusia-por-su-apoyo-a-los-juegos-olimpicos-de-pekin-1120756710.html

china

asia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusia, china, ⚽ deportes, vladímir putin, xi jinping, asia, juegos olímpicos