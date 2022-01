https://mundo.sputniknews.com/20220128/amlo-exige-a-eeuu-explicar-la-presencia-del-fbi-en-quintana-roo-tras-balacera-en-playa-del-carmen-1120875819.html

AMLO exige a EEUU explicar la presencia del FBI en Quintana Roo tras balacera en Playa del Carmen

AMLO exige a EEUU explicar la presencia del FBI en Quintana Roo tras balacera en Playa del Carmen

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó en la conferencia matutina del 28 de enero que agentes del Buró Federal de Investigaciones de... 28.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-28T15:19+0000

2022-01-28T15:19+0000

2022-01-28T15:19+0000

américa latina

eeuu

quintana roo

méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/15/1120624184_0:0:958:540_1920x0_80_0_0_8e7fd206629dc3c426433baaeee3a064.jpg

El mandatario mexicano afirmó que ya solicitó información al embajador estadounidense en México, Ken Salazar, pues si bien no se oponen a que EEUU participe en la indagatoria, tampoco pueden permitir que se viole la soberanía nacional.Anteriormente, el gobernador del estado Quintana Roo, donde tuvo lugar la balacera, Carlos Joaquín González, confirmó la llegada de los agentes en las siguientes dos semanas, así como de instituciones internacionales que colaborarán en la indagatoria."Vendrán a trabajar con nosotros en materia de revisión, intercambio de información y mejora para evitar situaciones como esta que se dio en Xcaret, que rebasa en mucho las acciones o situaciones que podemos tener en materia de inteligencia solamente con la información que tenemos por ser grupos que no operan en el lugar", declaró el mandatario en entrevista para Radio Fórmula Querétaro.Hasta el momento, sólo hay dos detenidos por los hechos ocurridos el pasado 21 de enero en un hotel de Xcaret, en el que fueron asesinados dos personas canadienses con antecedentes de tráfico de armas y drogas.A pesar de que desde los primeros momentos del ataque se identificó al atacante, las autoridades locales no han dado con su paradero.

https://mundo.sputniknews.com/20220126/el-ataque-en-hotel-de-xcaret-fue-planeado-por-el-crimen-organizado-desde-canada-1120786740.html

eeuu

quintana roo

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

eeuu, quintana roo, méxico