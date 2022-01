https://mundo.sputniknews.com/20220128/alemania-no-reduce-el-personal-de-su-embajada-en-kiev-1120870481.html

Alemania no reduce el personal de su embajada en Kiev

MOSCÚ (Sputnik) — Berlín no reducirá el personal de la embajada en Kiev porque considera que esta medida podría ahuyentar a los inversionistas de Ucrania... 28.01.2022, Sputnik Mundo

Según la ministra, "si los agentes económicos consideran que la situación en Ucrania es generalmente insegura o inestable, la disposición a invertir disminuirá".Así mismo, señaló que la entrada de Ucrania en la Alianza del Atlántico Norte "no figura actualmente en la agenda", y que esto es de conocimiento común.Subrayó que en estos momentos "no hay perspectivas de expansión de la OTAN hacia el este", y comentó que Alemania está constantemente comprobando la situación de seguridad en varios lugares, incluyendo Ucrania.En febrero de 2019, el Parlamento de Ucrania enmendó la Constitución del país, refrendando la línea de ingreso en la UE y la OTAN.Ucrania y países occidentales últimamente dicen estar preocupados por la intensificación de la actividad militar rusa cerca de la frontera ucraniana, que interpretan como preparativos para una posible invasión.Rusia rechaza esas sospechas y acusa a la Organización del Tratado del Atlántico Norte de incrementar la actividad militar cerca de sus fronteras, viendo en ella una amenaza para su seguridad nacional. También defiende el derecho a mover fuerzas dentro de su propio territorio según lo estime conveniente.A finales de 2021, el Ministerio de Exteriores de Rusia publicó sus propuestas para EEUU y la OTAN sobre las garantías de seguridad en Europa en las que, en particular, insta a Washington a renunciar recíprocamente al despliegue de armas nucleares fuera del territorio nacional y repatriar las ya emplazadas.Además, plantea a los países de la Alianza Atlántica comprometerse a contener la expansión del bloque y excluir la adhesión de las exrepúblicas soviéticas, en especial de Ucrania.El 26 de enero Washington y la Alianza Atlántica entregaron a Moscú las respuestas a sus iniciativas sobre las garantías recíprocas.El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, declaró que el bloque no va a hacer concesiones en cuanto a la política de puertas abiertas, pero está a favor de establecer una línea directa de comunicación con Rusia, así como abordar los temas de desarme, transparencia, despliegue de misiles, control de armas y no proliferación.El 27 de enero Serguei Lavrov, ministro de Exteriores ruso, señaló que Estados Unidos, en su respuesta sobre las garantías de seguridad, no respondió a la pregunta más importante sobre la no expansión de la OTAN hacia el este, y aseguró que el presidente Vladímir Putin decidirá los pasos a emprender respecto a la respuesta estadounidense y de la OTAN.

