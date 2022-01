https://mundo.sputniknews.com/20220128/aeromexico-comienza-la-salida-de-bancarrota-provocada-por-la-crisis-de-covid-1120906145.html

Aeroméxico comienza la salida de bancarrota provocada por la crisis de COVID

Una corte de quiebras de Nueva York aprobó la salida de la aerolínea mexicana Aeroméxico del Capítulo 11 del Código de Bancarrota de Estados Unidos, al que se... 28.01.2022, Sputnik Mundo

En junio de 2020 Aeroméxico inició el proceso para implementar una reestructuración financiera bajo el Capítulo 11 en EEUU, como una forma de sortear la suspensión de viajes por el confinamiento derivada de la pandemia.El abogado de la aerolínea, Timoteo Graulich, confirmó a Bloomberg News que un tribunal de bancarrotas de Nueva York aprobó la salida de la empresa del Capítulo 11, tras avalar su plan de reestructuración.Esta determinación se alcanzó luego de que Aeroméxico firmó este 27 de enero un acuerdo de 40 millones de dólares para que los acreedores que se oponían al plan de reestructuración cambiaran de opinión.Entre las condiciones que se firmaron está que los acreedores no asegurados podrán recibir notas de "derecho de valor contingente" de cuatro años, las cuales repartirán asignaciones de efectivo si la aerolínea cumple sus objetivos, según el reporte de Forbes.El acuerdo incluye el aval de Invictus Capital, firma que desde diciembre de 2021 se opuso al plan de reestructuración al considerar que una empresa accionista de Aeroméxico, Delta Air Lines, tuvo acceso a información privilegiada relacionada con este proceso.De manera oficial, Aeroméxico no ha informado sobre su victoria judicial; sin embargo, la jueza Shelley C. Chapman, encargada del caso, calificó el acuerdo como "noticias increíblemente buenas" pues ayudarán a la empresa a salir de la bancarrota.Aeroméxico, junto con aerolíneas como Latam y Avianca, fueron algunas de las compañías que se vieron obligadas a declararse en bancarrota debido a las cancelaciones de rutas y vuelos por las restricciones mundiales derivadas de la crisis sanitaria.

