https://mundo.sputniknews.com/20220127/subastan-una-edicion-especial-del-vehiculo-ford-bronco-creado-en-homenaje-al-papa-francisco--video-1120798295.html

Subastan una edición especial del vehículo Ford Bronco creado en homenaje al papa Francisco | Video

Subastan una edición especial del vehículo Ford Bronco creado en homenaje al papa Francisco | Video

El fabricante de automóviles Ford rindió homenaje al sumo pontífice con un nuevo todoterreno. Su diseño se realizó en conjunto con el Centro Papa Francisco de... 27.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-27T00:16+0000

2022-01-27T00:16+0000

2022-01-27T00:16+0000

tecnología

religión

papa francisco

ford

papamóvil

⚙️ motor

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1b/1120797963_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b5917f640fe3faaf5d340d674b9bedad.jpg

Bautizada como Bronco Pope Francis Center First Edition (Bronco Centro Papa Francisco, primera edición), se trata de una camioneta modelo Bronco First Edition inspirada en el papamóvil de 1979 de color Blanco Wimbledon, un tono que actualmente no está disponible).En el exterior se observan franjas Rapid Red en las puertas, el capó y los espejos, su parrilla y parachoques de metal Ford Performance están coloreados en Iconic Silver. Del mismo modo, las ruedas de aspecto retro diseñadas por Detroit Steel Wheel están pintadas de blanco para combinar con el resto del vehículo.Además, dispone de accesorios oficiales que incluyen una barra de luz del techo y faros adicionales en las bases de los retrovisores.En el interior, el tablero está pintado en Blanco Wimbledon con otros detalles en rojo y plata, los asientos y los paneles de las puertas tienen elementos de vinilo blanco.Todo el diseño de esta única Ford Bronco rinde tributo al vehículo oficial que transportó al Papa Juan Pablo II en su visita a EEUU en el mes de julio de 1979. En aquel momento, el papamóvil fue una Bronco XLT 1980 modificada por la Ford y se caracterizaba por tener una abertura en la puerta del cajón que facilitaba el acceso al sumo pontífice."Es un honor poder ayudar a apoyar una gran organización benéfica como el Centro Papa Francisco. El padre Timothy McCabe y el equipo del centro fueron realmente fundamentales en este proyecto, colaborando en ideas temáticas y colores. Y luego combinarlos con algunas de las características modernas de una Bronco First Edition", expresó el jefe de personalización de vehículos Ford, Steve Gilmore.Logo de la primera edición del Pope Francis Center BroncoEl Pope Francis Center Bronco se ofrecerá el 27 de enero de 2022 en Barrett-Jackson, una empresa de subastas de automóviles de colección estadounidense con sede en Scottsdale, Arizona.

https://mundo.sputniknews.com/20201014/hidrogeno-para-su-santidad-el-papa-francisco-recibe-un-nuevo-papamovil--fotos-1093121244.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

religión, papa francisco, ford, papamóvil, ⚙️ motor